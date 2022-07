Waarom de grootste klappen afgelopen kwartaal bij de Mac vielen

Uit de meest recente jaarcijfers blijkt dat de Mac de grootste klappen opliep tijdens het afgelopen financiële kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, daalde de omzet met maar liefst tien procent. Dat is niet niets, en Apple-CEO Tim Cook vertelt tijdens de vergadering met investeerders hoe dit precies komt.

In totaal liggen er drie redenen ter grondslag van dit probleem, aldus Tim Cook tijdens de vergadering. Dat komt onder meer door de huidige beperkingen bij leveranciers en fabrikanten die voor de benodigde onderdelen zorgen (de bevoorradingsketen). Daar hebben meerdere bedrijven in de techindustrie last van.

De Mac scoort slecht en dit is hoe dat komt

Daarnaast is het zo dat de wisselkoers voor buitenlandse valuta roet in het eten gooit. Daardoor hebben mensen in bepaalde landen minder geld te besteden aan dure dingen. Hier in Nederland is er bijvoorbeeld sprake van een hoge inflatie, waardoor je minder koopt van hetzelfde maandelijkse loon.



On that 10% fall in Mac sales yoy: Cook told me supply constraints and foreign exchange to blame. — Steve Kovach (@stevekovach) July 28, 2022

Tot slot hebben we nog te maken met een wereldwijde, negatieve trend wat pc-verkopen betreft. Uit recent onderzoek komt namelijk naar voren dat mensen überhaupt minder geneigd zijn nu een computer te kopen. Dit komt (waarschijnlijk) omdat iedereen sinds het begin van de pandemie rijkelijk voorzien is van goede pc’s.

Aan de inzet ligt het niet

Waar het tenminste niet aan de ligt: de inzet van Apple. Het bedrijf bracht dit jaar verschillende Mac-producten uit, of producten die met een computer werken. Denk dan aan de Studio Display, de Mac Studio en de nieuwe MacBook-modellen die werken met de M2-processor. Dat zijn natuurlijk de Air en Pro.

Ondertussen horen we al geruchten over nieuwe MacBook-modellen, die beschikken over een M2 Pro- of M2 Max-processor. Volgens Bloomberg-redacteur Mark Gurman verschijnen die laptops in de herfst van 2022. Of dat klopt, moeten we nog zien — maar wellicht trekken die modellen de cijfers uit het slop.

