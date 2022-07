Veel zorgen, weinig aan de hand: Apple breekt records in Q3 2022

Ondanks allerlei wereldwijde beperkingen, boert Apple toch goed. Het bedrijf zette in het afgelopen kwartaal zo’n 83 miljard dollar om. Dat laat Apple weten tijdens een gesprek met investeerders. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar is dat een stijging van twee procent. Toen was er een omzet van 81,4 miljard dollar.

Met deze cijfers doet Apple het iets beter dan analisten van tevoren in hadden geschat. Die dachten dat de fabrikant zo’n 82 miljard dollar zou omzetten. De waardestijging van het aandeel bedraagt 1,20 dollar. Analisten dachten dat dit zou uitkomen op ongeveer 1,16 dollar. Ook daar is dus winst geboekt.

Apple-cijfers van het derde kwartaal

In het afgelopen kwartaal werden onlangs uitgebrachte productengoed verkocht. Denk dan aan de iPhone SE, de Studio Display en de Mac Studio. Tijdens dit afgelopen kwartaal presenteerde Apple tevens de nieuwe MacBook Air en Pro. Die releases maakten echter (nog) weinig impact op de cijfers.

Covid-19 had helaas ook nog effect op het zakendoen van Apple in dit derde, financiële kwartaal. Hoewel Apple daar alleen maar algemene uitspraken over doet, waarschuwde het bedrijf wel voor een mogelijke omzetdaling van vier tot acht miljard dollar. Uiteindelijk viel die daling dus wel mee.

iPhone nog steeds een populaire categorie

De iPhone-omzet behaalde een bedrag van 40,6 miljard dollar, wat één miljard dollar meer is dan vorig jaar. De iPad-omzet ging wederom omlaag, maar bracht nog steeds 7,22 miljard dollar op (ten opzichte van 7,37 miljard dollar een jaar eerder). De omzet die het bedrijf uit de Mac haalde daalde eveneens, naar 7,38 miljard.

Dan hebben we nog andere categorieën zoals wearables, huis-apparatuur en accessoires. Die tak deed het ook iets slechter met een omzet van 8,08 miljard, ten opzichte van 8,8 miljard een jaar eerder. Services zitten dan weer in de lift, met 19,6 miljard (dat was vorig jaar 17,4 miljard). Hoe dan ook: al met al geen slecht kwartaal.

