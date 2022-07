Apple-kopstukken vertellen over nieuwe MacBook Air en Pro

Apple-kopstukken Evans Hankey en Kate Bergeron vertellen in een interview meer over het design van de MacBook Air- en Pro-modellen. Hankey is de industrial design chief bij het bedrijf uit Cupertino, terwijl Bergeron onderdirecteur hardware engineering is. Hankey leidt het hardwaredesign sinds het vertrek van Jony Ive.

Beide Apple-kopstukken doen hun verhaal bij de redactie van het Britse GQ Magazine. Het zal menig Apple-gebruiker niet ontgaan zijn dat het MacBook Air-design niet meer afloopt naar onderen vanaf de achterkant, maar nu plat en dikker is. Hankey omschrijft het nieuwe design simpelweg als “heel eerlijk en simpel”.

Apple-kopstukken vertellen over design

“We hoeven niet echt met het design te spelen om het apparaat toch dun te laten lijken”, zegt Hankey. “En ik denk dat dat heel mooi en opmerkelijk is: het is heel eerlijk en simpel.” De designer legt verder uit dat Apple de MacBook Air naast de verschillende modellen van de MacBook Pro ontworpen heeft.

“Het was ook de eerste keer dat we dat op die manier deden”, vervolgt Hankey. Daarnaast laat de industriële designer weten waar de inspiratie voor de nieuwe kleur Midnight vandaan komt. Die kwam “van vulkanisch steen genaamd Basalt”. Ze voegt eraan toe dat haar vader een geoloog van beroep is.

Nog even over die MacBook uit 2015

Bergeron gaat in het interview in op het polariserende design van de MacBook uit 2015. De verantwoordelijke geeft toe dat mensen er niet altijd positief over te spreken waren. “De laptop was z’n tijd ver vooruit, met de transitie naar USB-C en het gebruik aan MagSafe. Maar er waren ook dingen waar we geen ruimte meer voor hadden, door het ontwerp.”

De nieuwe MacBook Air heeft veel weg van die MacBook uit 2015. Het apparaat heeft geen ventilator, maar is wel een stuk zwaarder en groter dan dat oude model. Daardoor kunnen er toch meer dingen in. De nieuwe MacBook is sinds vorige week te koop en ondersteunt onder meer de M2-chip.

GC Magazine