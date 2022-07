Apple en Jony Ive gaan nu helemaal uit elkaar, samenwerking stopt volledig

Apple en Jony Ive werken vanaf dit moment niet meer samen, ook niet binnen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het duo is uit elkaar. De oude chief design officer heeft jarenlang bij de iPhone-maker gewerkt, voordat hij in 2019 zijn eigen startup oprichtte. Via die startup werkte hij nog met de fabrikant uit Cupertino.

Nadat Jony Ive liet weten een eigen onderneming op te richten, genaamd LoveFrom, zei hij meteen uit te kijken naar de samenwerking met Apple. Die zou immers nog jaren gaan duren. Technisch gezien is dat waar, maar weinig mensen konden voorspelen dat “jaren” in dit geval goed was voor drie korte jaren.

Jony Ive en Apple werkten nog samen

De samenwerking tussen Jony Ive en Apple was best lucratief voor LoveFrom. Het bedrijf sleepte namelijk een behoorlijke deal binnen ter waarde van honderd miljoen dollar. Echter, daar hingen wel beperkingen aan. Zo mocht Ive niet werken met bedrijven die de iPad-maker zag als concurrentie, bijvoorbeeld.

De reden dat de samenwerking nu ten einde komt, is heel simpel. Beide partijen moesten het contract namelijk verlengen, maar daar hadden ze in feite allebei geen behoefte aan. Ive zou bijvoorbeeld nieuwe klanten willen aannemen, zonder daar eerst goedkeuring voor aan te vragen bij zijn oude werkgever.

Huidige COO zet nieuwe koers voort

Wat betekent dit effectief voor Apple? Nou, de huidige COO, Jeff Williams, blijft de designteams leiden. Echter, de marketingteams lijken door de nieuwe status quo meer ruimte te krijgen. De New York Times schrijft dat ze een “centrale positie innemen” als het gaat om bepaalde keuzes met betrekking tot producten.

Jony Ive werkte sinds 1992 bij Apple en was medeverantwoordelijk voor enkele iconische Apple-designs. Onder meer de iMac en de witte oordoppen van de iPod kwamen uit zijn koker. Daarnaast was de designer sinds iOS 7 ook verantwoordelijk voor software, waardoor het besturingssysteem flink op de schop ging.

New York Times