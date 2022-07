Apple toont hoe stevig de iPhone 13 is in nieuwe reclame

Apple wil je maar al te graag een nieuwe iPhone 13 verkopen. Om dat te doen heeft het bedrijf nu twee nieuwe reclames gemaakt.

De iPhone 13 hoort natuurlijk in het topsegment van de mobiele telefoons. De smartphones van Apple vinden dan ook gretig aftrek, maar dat is natuurlijk niet genoeg voor het bedrijf. Het wil er nog veel mee verkopen. Om dat te doen brengt het nu twee reclames uit om sterke punten van de telefoon te laten zien, die vaak wat onderbelicht blijven.

De stevige iPhone 13

De eerste iPhone 13-reclame gaat over waterdichtheid en heet shake. Daarin zien we een vrouw aan de rand van een zwembad zitten met haar hond. Haar trouwe viervoeter neemt een duik en schut zich daarna uit, recht over de iPhone. Het spotje moet laten zien dat het toestel waterdicht is. Daarbij schrijft het vertaalt naar het Nederlands: “Relax, het is een iPhone”.

In de tweede reclame voor de iPhone 13 staat stevigheid centraal. Het toestel ligt op de rand van de tafel terwijl er gebeld wordt. De smartphone begint te trillen en je raadt het al: het apparaat valt op de grond. Daarna is een klap te horen en zien we weer dezelfde tekst, die bij het waterspotje al voorbij kwam. Het bedrijf wil hiermee het Ceramic Shield onder de aandacht brengen, dat de telefoon beschermt.

Niet helemaal nieuw

De ‘Relax, it’s an iPhone’-reclameserie is niet helemaal nieuw. Apple gebruikte de slogan eerder al voor de iPhone 12 voor andere functies van de iPhone 13.

Het is natuurlijk fijn dat de iPhone 13 tegen een stootje kan, maar beter laat je ‘m gewoon helemaal niet vallen. Dan kun je ook nog genieten van alle andere features die de telefoon van Apple heeft te bieden. Wil je dat allemaal weten, lees dan de review van Mark die de smartphone uitgebreid onder de loep nam. Die vind je hier.