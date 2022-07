Apple compenseert (sommige) gebruikers voor Butterfly-toetsenbord

Onlangs klaagde een groep MacBook-gebruikers Apple aan in een groepsvordering, vanwege de kwaliteit van het Butterfly-toetsenbord. Inmiddels zit er schot in de zaak en wil het bedrijf uit Cupertino een bedrag van vijftig miljoen dollar uitbetalen. De fabrikant zou geweten hebben van de problemen met het toetsenbord.

Het toetsenbord, dat Apple in 2015 introduceerde op de MacBook, was berucht om z’n onbetrouwbaarheid. Een klein beetje viezigheid of stof of enkele kruimels was al genoeg om enkele toetsen op het bord onbruikbaar te maken. Het bedrijf probeerde de problemen later nog op te lossen, maar dat ging niet altijd goed.

Apple probeerde het nog goed te maken

In feite hebben alle Apple-laptops die tussen 2015 en 2019 verschenen last van dezelfde problemen, maar soms in verschillende mate. De rechter moet nu nog bepalen of aangeboden regeling voldoende is. Maar het lijkt erop dat er een einde komt aan deze rechtszaak, wat fijn is voor de mensen uit de class action lawsuit.

Wanneer de rechter akkoord gaat met de deal, dan kunnen sommige mensen rekenen op een (kleine) vergoeding. Het gaat dan om de groep mensen die bij Apple aanklopte voor reparaties voor het toetsenbord. Dit geldt alleen voor de mensen die in Californië, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Washington of Michigan wonen.

Bedrag afhankelijk van de groep

Hoeveel geld de mensen precies terugkrijgen, dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Het bedrag kan al snel oplopen tot vijftig dollar, maar met een beetje mazzel krijg je 395 dollar terug. Dit is afhankelijk van de grootte van de groep en het type reparatie die je liet uitvoeren. En hoe vaak je bij Apple aanklopte voor reparaties.

Verder is het zo dat dertig procent van het binnengehaalde bedrag naar advocaatkosten gaat. Dus de aanklagers leveren al meteen vijftien miljoen dollar in wanneer de rechter akkoord gaat. Daarnaast zijn er nog een aantal kostenposten geweest, dus hopelijk rekenen de mensen in de groep zichzelf niet meteen rijk.

Reuters