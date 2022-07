Team achter Apple Car sleept belangrijke speler Lamborghini binnen

Het Apple Car-team schakelt de hulp in van een oud-Lamborghini-medewerker, zodat die de auto vorm kan geven. Ondanks het feit dat we maar niets horen van het bedrijf uit Cupertino over het project, lijkt het er achter de schermen nog steeds aan te werken. Wanneer volgt die aankondiging dan eens?

Daar hebben we helaas geen antwoord op. Dat kan maanden, maar ook jaren duren. Apple kondigt meestal nieuwe producten pas aan wanneer ze echt klaar zijn. Dat is de reden dat we ook nog niets gezien hebben van die Augmented en Virtual Reality-bril. Terwijl we daar stiekem ook een hoop van meekrijgen.

Lamborghini-designer werkt nu aan Apple Car

Dat het Apple Car-team nu hulp krijgt van ex-Lamborghini-werknemer Luigi Taraborrelli, krijgen we te horen via Bloomberg. Taraborrelli was reeds twintig jaar werkzaam bij die autofabrikant, waar hij verantwoordelijk was voor de chassis en voertuigdynamiek. Het type hulp dat Apple mogelijk goed kan gebruiken, dus.

Tijdens zijn tijd bij Lamborghini werkte Taraborrelli aan onder meer de Urus, Huracan en Aventador, evenals de Huracan Sterrato en Asterion-conceptcar. De ontwerper heeft derhalve ervaring met praktische zaken, voor auto’s die meteen de weg op moeten, maar dacht eerder ook al aan de auto van de toekomst.

Project Titan: al jaren in de maak

Hoewel menig persoon op het internet al spreekt van de Apple Car, is dat project ooit ontstaan als Project Titan. Daar werkt Apple, volgens geruchtenmakers, al jaren aan achter de schermen. Het team achter de auto heeft de laatste jaren heel wat tegenslagen gekend, maar trekt ook geregeld nieuw talent aan.

Onduidelijk is nu waar Apple precies aan werkt. Voorheen dacht men dat het om een volledige auto zou gaan, maar het kan zijn dat de focus nu verschoven is naar een onderliggend autonoom systeem. Maar ook dat doel lijkt inmiddels weer aangepast te zijn. Totdat Apple zelf iets aankondigt, weten we helaas niets zeker.

