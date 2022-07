Apple Back to School gestart: zo krijg je korting en een extraatje

Ieder jaar kun je de klok erop gelijkzetten: de Back to School-actie van Apple. Je krijgt dan kortingen op allerlei producten in de Store. De actie is beschikbaar in de meeste Europese landen, waaronder in elk geval Nederland en België. Heb je dus nog een bepaald product op het oog, dan kun je het beste nu je slag slaan.

Wanneer je tijdens de Back to School-actie van Apple een product koopt dan kan het zijn dat je ook een extra cadeaukaart ontvangt. Op die kaart staat dan een bedrag van maximaal honderd tot honderdvijftig euro. En dat is toch wel een lekker extraatje, helemaal op het moment dat je ook nog eens flinke korting krijgt.

Back to School met Apple

Je vindt er alles over op de officiële website van Apple. De cadeaubon van maximaal 150 euro ontvang je op het moment dat je een Mac koopt voor je studie (of erna). De andere bon, van maximaal honderd euro, krijg je wanneer je een iPad aanschaft. Die tablet heeft laten zien een waardige hulp te kunnen zijn in het onderwijs.

Inclusief de onderwijskorting kun je vanaf nu bijvoorbeeld een MacBook Air scoren voor een bedrag vanaf 1.104 euro. Je hebt dan de keuze uit modellen met een M1- of M2-chipset. Op deze winkelpagina tref je de opties voor de Air aan, waarin je bovenin al kunt aangeven voor welke Apple-processor je precies wil gaan.

MacBook Pro of een iMac?

Heb je liever een MacBook Pro? Dan kun je er al eentje aanschaffen voor een prijs vanaf 1.504 euro. Op deze pagina kun je een keuze maken en dien je ook aan te geven hoe groot het scherm moet zijn. Ga je toch maar voor een iMac? Ook dat is geen probleem: hier zie je dat je daar tenminste 1.362 euro voor neerlegt.

Tot slot nemen we de iPad natuurlijk ook even mee. Je kunt kiezen voor een iPad Air of iPad Pro, die respectievelijk minimaal 646 of 862 euro kosten. Via de website van Apple kun je tevens nog informatie opzoeken over de verschillende producten. Ook kun je je laten verleiden enkele accessoires aan te schaffen.

Apple