Apple Arcade verwijdert voor het eerst games

Apple Arcade is het gamingplatform op je iPhone of iPad. Tot nu toe kwamen er alleen maar games bij, maar dat gaat veranderen.

Game je veel op je iPhone? Dan kun je haast niet om Apple Arcade heen. Het is de abonnementsdienst van het bedrijf uit Cupertino waarbij je onbeperkt geselecteerde games kunt spelen. Je kunt het een beetje vergelijken met Xbox Game Pass, alleen deze games zijn speciaal ontwikkeld voor mobiele telefoons. Net zoals Game Pass verdwijnen sommige titels na verloop van tijd weer van het platform.

Apple Arcade verwijdert voor het eerst games

Het is nu de eerste keer dat er titels van Apple Arcade verdwijnen. De gamedienst van Apple bestaat sinds 19 september 2019. Inmiddels staan er meer dan 200 spellen op het platform. Binnenkort zullen er 15 titels van de streamingdienst verdwijnen. Welke titels dat precies zijn, zie je in het kader hieronder.

🎮 Deze games verdwijnen van Apple Arcade Atone: Heart of the Elder Tree

BattleSky Brigade: Harpooner

Cardpocalypse

Dead End Job

Don’t Bug Me!

Dread Nautical

EarthNight

Explottens

Lifeslide

Over the Alps

Projection: First Light

Spelldrifter

Spidersaurs

Towaga: Among Shadows

Various Daylife

Dat er nu games verdwijnen van Apple Arcade zorgt dat meteen voor een aantal vragen waarvan we het antwoord nog niet weten. Zo vragen we ons af je ze kunt blijven spelen als je de game al op je iPhone hebt geïnstalleerd en of ze ooit nog terugkomen.

Nog genoeg keuze

Goed, het zijn niet de bekendste games op het platform, maar jammer is het natuurlijk wel als je een van deze spellen speelt. Wellicht moet je een spel dat je leuk vind nu apart kopen en is het maar de vraag of je de progressie mee kunt nemen.

Gelukkig is er nog genoeg te spelen op Apple Arcade, waaronder grote titels als Fantasian. Een abonnement op de streamingdienst voor games kost je zo’n 4,99 euro per maand. Daarnaast maakt de dienst ook uit van Apple One, wat verschillende diensten van de iPhone-maker bundelt. Daarmee ben je voordeliger uit als je meerdere abonnementen wil zoals iCloud en Apple Music.