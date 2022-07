Dit gebeurt er wanneer games van Apple Arcade worden verwijderd

Apple Arcade is een fijn abonnement waarmee je maandelijks heel wat games speelt, zonder je zorgen te hoeven maken over extra kosten. Echter, die games blijven natuurlijk nooit voor eeuwig binnen de dienst beschikbaar. Wat gebeurt er wanneer het bedrijf uit Cupertino games verwijdert? Daar weten we nu meer over.

Apple publiceerde hier namelijk een artikel over, op de supportsectie van de officiële website. Daar lees je alles over Arcade: hoe je nieuwe games vindt en hoe je ze updatet. Maar nu ook dus wat er gebeurt wanneer de games verdwijnen van de dienst. Kun je ze dan nog wel spelen wanneer je ze eerder installeerde?

Wat als games verdwijnen van Apple Arcade?

Wanneer je als abonnee met een actief abonnement een game downloadde die daarna niet meer beschikbaar is, dan kun je nog heel even dat spel spelen. Dat kan tot tenminste twee weken na de verwijderingsdatum, maar in sommige gevallen dus langer. Zo kun je wellicht net dat ene avontuur nog even afsluiten.

Mocht je na die twee weken een game opstarten, dan kan het ook gebeuren dat je de melding krijgt dat het spel “niet meer beschikbaar” is. Het zou kunnen dat je vervolgens het spel los in de App Store kunt aanschaffen. Maar dan moet je er rekening mee houden dat je wellicht een andere versie downloadt.

Dan wel met digitale aankopen?

Wanneer je een game speelt via Apple Arcade, dan mag dat spel geen digitale aankopen aanbieden. Het spel moet dus compleet en speelbaar zijn. Maar wanneer ze los in de App Store verkrijgbaar zijn, dan kan het zijn dat je wel abonnementen of digitale aankopen tegenkomt. Een ontwikkelaar moet immers ook geld verdienen.

Verder moet je er rekening mee houden dat het kan gebeuren dat je je progressie niet kan meenemen na de Apple Arcade-periode. Dat moeten ontwikkelaars namelijk goed regelen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het dus zijn dat je helemaal opnieuw moet beginnen binnen een bepaalde game.

