Drie App Store pareltjes maken deze maand de overstap naar Apple Arcade

Drie oude App Store pareltjes zijn vanaf deze maand te vinden in Apple Arcade. Waar de eerste game gisteren al zijn debuut maakte, zullen de overige twee later deze maand te spelen zijn.

Het gaat om drie titels: My Bowling 3D+, Samorost 3+ en Kingdom Rush Vengeance TD+.

App Store pareltjes naar Apple Arcade

Het is zeker niet de eerste keer dat Apple Arcade voorzien wordt van bekende titels. Games, die normaliter voorzien zijn van in-app aankopen, verschijnen geheel reclame- en aankoopvrij op de dienst. Je tikt een abonnement op Arcade al voor €4,99 per maand op de kop.

Zoals gezegd verscheen gisteren de eerste titel op Apple Arcade. My Bowling 3D+ is een heerlijke game om even tussendoor te spelen. Via het touchscreen op je iPhone of iPad, of de controls op je Mac, moet je een zo hoog mogelijke score neerzetten. Gewoon even een lekker ouderwets potje bowlen dus, zonder gestoord te worden door reclame. Je kunt daarnaast ook net zo lang doorspelen als je wil, je hoeft dus niet te wachten tot je genoeg levens of energie hebt.

Datzelfde geldt ook voor Samorost 3+. Vanaf 8 juli, aanstaande vrijdag, verschijnt de titel op de dienst. Het is een spel dat zich afspeelt in de ruimte en waarin de krachten van een magische fluit gebruikt worden om door de cosmos te reizen. Het doel: de mysterieuze oorsprong ervan ontrafelen.

Vanaf 29 juli speel je overigens ook een plusversie van Kingdom Rush Vengeance TD. Dit is een ideale game voor fans die de titel vanuit de App Store al eens probeerden. Het gaat om een nieuwe versie die voorzien is van 14 krachtige helden, meer dan 60 dodelijke vijanden en 30 upgrades om je leger zo sterk mogelijk te maken.

Interesse in Apple Arcade? Via deze link is het mogelijk om een abonnement af te sluiten of meer informatie te krijgen.