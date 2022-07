Amazon Prime Day: korting op Apple Watch Series 7 en iPhone 11

Wil je op dit moment een nieuwe Apple Watch of voordelige iPhone kopen? Dan is Amazon Prime Day misschien het juiste moment.

Het is Amazon Prime Day. Dat betekent dat een van de grootste webshop met flinke kortingen strooit. Gisteren berichtte we al over Philips Hue en vandaag is het de beurt aan verschillende versies van de Apple Watch Series 7 en de iPhone 11.

De Apple Watch Series 7 is in de aanbieding

Laten we beginnen met de mooiste aanbieding: de Apple Watch Series 7. De nieuwste versie van de smartwatch van Apple scoor je nu met kortingen tot 5 procent. Dat klinkt natuurlijk niet als al te veel, maar Apple-producten zijn vaak amper in de aanbieding.

De goedkoopste Apple Watch Series 7 die je kunt scoren is de inktblauwe GPS-versie van 41 mm. Die kost nu 367 euro in plaats van 384 euro. Ook de 45 mm-versie is in de aanbieding. Daarvoor betaal je nu 396 euro in plaats van 409,95.

Ook zijn er kortingen op de Apple Watch Series 7 Cellular. Met deze versie heb je overal internet. Zo kun je zonder je telefoon gebruikmaken van apps als kaarten en hoef je geen nummers te downloaden via Spotify. Ook kun je er natuurlijk ook gewoon mee bellen zodat je bijvoorbeeld tijdens het sporten geen telefoontje meer mist. De goedkoopste is de groene versie van 45 millimeter, die nu te krijgen is voor 500 euro.

Ook korting op de iPhone 11

Naast de Apple Watch Series 7, geeft Amazon nu ook korting op verschillende versies van de iPhone 11. Toegegeven, het is niet de nieuwste versie van de smartphone, maar het is nog steeds een prima toestel. Vooral als je iOS wil hebben en er niet te veel voor wil uitgeven en niets hebt met de iPhone SE.

Zo heb je de goedkoopste iPhone 11 met 64 GB nu voor 484 euro in plaats van 539 euro. De telefoon is nu dus 10 procent, oftewel 55 euro goedkoper.

We kunnen ons goed voorstellen dat je liever wat meer geheugen op je iPhone 11 hebt. Ook de 128 GB versie is in de aanbieding. Deze scoor je nu voor 532 euro in plaats van 589 euro.