AirTag-icoon voor batterij verdwenen uit Vind Mijn-app

In betaversie 15.6 van iOS is iets bijzonders aan de hand. Het batterij-icoontje van de AirTag lijkt te zijn verdwenen.

Heb je AirTags? Dan is de Vind Mijn app je niet vreemd. Je kunt daarin precies zien waar deze zich bevinden. Het is tevens de plaats waar je kunt zien hoeveel batterij het gadget nog over heeft. Tot nu tenminste, want hij lijkt te verdwijnen.

De AirTag

Er werd jarenlang over de AirTag gesproken, maar pas vorig jaar kwamen ze voor het eerst op de markt. Het is natuurlijk een handige uitvinding, aangezien je overal je spullen terug kan vinden. Door middel van jouw of een iPhone van een ander die verbinding maakt met het gadget, kun je jouw spullen lokaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een koffer waar je een AirTag hebt ingestopt.

Er is natuurlijk wel een voorwaarde. De batterij van de AirTag moet niet leeg zijn. Daarom is de Vind Mijn-app ideaal. Niet alleen zie je daar waar jou AirTag precies is, ook kun je zien hoeveel batterij je nog overhebt voor het gadget. Als je de batterij moet vervangen kleurt het icoontje rood. In betaversie van 15.6 is die nu verdwenen, meldt iCulture.

Nog steeds meldingen

Toch hoef je niet helemaal bang te zijn, dat je niet meer weet of je AirTag leeg is. Als de accu bijna leeg is krijg je een melding op je telefoon. Daarnaast verschijnt er ook een tekst onder je AirTag in de Vind Mijn-app Waarom Apple dit precies doet is onbekend.

Het lijkt wel een bewuste actie te zijn, aangezien de functie (in tegenstelling tot eerder) niet meer genoemd wordt in de support-documenten. Daarnaast is het icoontje ook verdwenen in de beta van iOS 16. Toch is de move niet helemaal nieuw. Apple deed eerder hetzelfde bij de Apple Watch.

De reden is zoals gezegd onbekend. Wellicht heeft het te maken met eerdere problemen met de batterij-icoon. Soms werd deze informatie niet correct weergegeven.