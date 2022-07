Actrice Hannah Rose May doet haar verhaal en legt probleem AirTag bloot

Er komen wel eens horrorverhalen over de AirTag van Apple voorbij. Actrice Hannah Rose May doet nu ook een duit in het zakje. Op Twitter deelt ze haar verhaal, waarin ze vertelt dat ze twee uur lang gevolgd werd in Disneyland. Ze kende de tracker of de eigenaar van de Apple-accessoire overigens niet…

Wanneer je in Disneyland bent, dan wil je het land der zorgen en onheil het liefst achter je laten. Hoewel dat heel veel mensen lukt, gaat niet iedereen dat goed af. Dat blijkt maar weer uit het verhaal van actrice Hannah Rose May, die onder meer een rol had in de serie Altered Carbon op Netflix. Ze deelt haar verhaal op Twitter.

Actrice gevolgd door onbekende AirTag

In de serie tweets vertelt May dat ze ineens gevolgd werd door een onbekende AirTag. Haar iPhone bracht haar daarvan op de hoogte. Dat is een beveiligingsfunctie die Apple later toevoegde aan het arsenaal van de NFC-tracker, omdat sommige gebruikers dus mensen volgden zonder dat ze daarvan afwisten.



May was tussen 23:45 en 02:00 uur in Disneyland voor een feestje en kreeg aan het einde van de avond de melding te zien. In de notificatie stond dat haar “huidige locatie gezien kan worden door de eigenaar van dit item”. Ook was ze in staat de AirTag uit te schakelen; dat kun je eveneens regelen via je iPhone.

Niet de eerste noch de laatste keer

En dat is ook precies wat ze besloot te doen. Ze schakelde de AirTag uit voordat ze weer naar huis ging. May laat verder weten dat ze nooit alleen was tijdens haar Disneyland-avontuur. Maar ze maakt verder niet duidelijk waar de boosdoener de tracker precies verstopt had. Misschien om anderen niet op ideeën te brengen.

De actrice plaatste ditzelfde verhaal tevens op Instagram. Daar kwamen reacties op binnen van gebruikers die eenzelfde soort verhaal hadden meegemaakt. Dit is dus niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat een persoon iemand wil volgen met de AirTag van Apple.

