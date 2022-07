Drie ‘oude’ Apple-producten maken mogelijk een comeback

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan maken drie ‘oude’ Apple-producten binnenkort een welverdiende comeback op de markt. De grote HomePod, de 12-inch MacBook en de iMac Pro moesten eerder allemaal het onderspit delven. Maar de kans bestaat dus dat die producten allemaal terugkeren. Maar wanneer?

De eerste versie van de HomePod moest al snel ruimte maken voor de Apple HomePod mini. Sindsdien zien we dat de grote, slimme speaker een soort collector’s item op tweedehandsverkoopsites geworden is. Maar volgens eerdere berichten van Bloomberg komt er een nieuwe grote speaker aan met een S8-chipset.

Apple-producten terug in de verkoop

Daarnaast zagen we ook al geruchten verschijnen over een MacBook met een schermformaat van 12-inch. Die versie van de laptop wordt al sinds 2019 niet meer gemaakt, maar was juist zo fijn vanwege de draagbaarheid. Plus: ondanks het compacte formaat, was dit wel altijd een zeer complete laptop te noemen.

Nu Apple zijn eigen processors maakt, kan de compacte MacBook gemakkelijk terugkeren. Er zijn nog steeds mensen die interesse hebben in kleine, maar fijne laptops. Geruchtenmakers melden dat dit apparaat ergens in 2024 zou moeten verschijnen, maar het is recentelijk vrij stil omtrent het product.

En dan hebben we de iMac Pro nog

Ongeveer anderhalf jaar geleden trok Apple de stekker uit de iMac Pro. Destijds vond het bedrijf dat de 27-inch versie van de iMac meer dan prima moest zijn voor de professionele gebruiker. En als je dan toch meer wilde hebben, dan biedt de fabrikant daar een ander product voor aan: de Mac Pro.

De laatste versie van de iMac Pro verscheen in 2017 en heeft sindsdien geen updates gehad. Bloomberg schrijft hierover dat de iMac Pro wellicht volgend jaar terugkeert, geheel vernieuwd met Apple-processors aan boord. Wat hiervan allemaal waar is, dat merken we vanzelf. We hoeven niet heel lang te wachten.

Bloomberg (1)Bloomberg (2)Bloomberg (3)