Zoveel krachtiger lijkt de M2-chip te zijn tegenover de huidige generatie

Toen Apple de M2-processor aankondigde, liet het bedrijf natuurlijk weten dat die chipset sneller en krachtiger is dan z’n voorganger. Maar in hoeverre verschillen beide processors nou precies van elkaar? Dat antwoord halen we mogelijk uit gelekte benchmarkinformatie, van een 13-inch MacBook Pro op Geekbench.

De nieuwe M2-processor van Apple draait op een kloksnelheid van 3,49 Ghz. Dat is niet heel veel hoger dan de kloksnelheid van diens voorganger, die blijft steken op 3,2 Ghz. Daardoor krijgt de M2 een single-core-score van 1.919 punten op Geekbench. De M1 scoort met 1.707 punten ongeveer twaalf procent lager.

Verschil tussen Apple M2- en M1-processors

Als we kijken naar de score voor meerdere kernen, dan komt de M2-processor uit op een getal van 8.928 punten. Het M1-model scoort op dit vlak ongeveer twintig procent lager dan z’n opvolger, met een puntenaantal van 7.419. In hoeverre komen de verschillen in percentages overeen met de claims van Apple?



CPU Benchmarks have leaked for Apple's M2 chip! 3.49GHz CPU clock vs M1's 3.2GHz

Single-core performance gain vs M1: 11.56%

Multi-core performance gain vs M1: 19.45% A little bit better than my estimates. I'm impressed!https://t.co/TGHOHw77Ds

Thanks to @amoss_137 for sharing. pic.twitter.com/NS9xODnOdX — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) June 15, 2022

Apple claimt in persberichten dat de M2-processor zo’n achttien procent sneller is dan de M1-chipset. En als we kijken naar de getallen vanuit de Geekbench, dan komt dat dus redelijk overeen met de echte wereld. Nu weet je als consument tenminste echt waar je aan toe bent, als het om prestaties gaat.

Langs een andere benchmark

De nieuwe M2-processor ging ook nog even langs bij een andere benchmark, die de Metal-score opneemt. De M2 scoort daar een puntenaantal van 30.627 punten. Dat is veel hoger dan de Metal-score van de M1, die 21.001 punten noteert. De M2 beschikt over in totaal tien kernen; de M1 heeft er maximaal acht.

Wat kun je precies met al die punten? Nou, hoe hoger, hoe beter. De Geekbench meet de capaciteiten van de cpu en gpu, waardoor je de uitkomsten kunt vergelijken met processors en grafische kaarten van andere partijen. Dat doet het bedrijf voor computers, maar ook bijvoorbeeld voor smartphones en tablets.

Geekbench