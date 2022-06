WWDC 2022 in 9 minuten: de hele week in een notendop

Afgelopen week was het eindelijk zover: de eerste WorldWide Developers Conference die we live mee konden maken. WWDC 2022 was het evenement waarin Apple niet alleen mensen van over de hele wereld verwelkomde, maar ook zijn nieuwe innovaties liet zien.

Zo zagen we onder andere de introductie van iOS 16, macOS 13 Ventura en de nieuwe M2 MacBook Air. Maar wat had het evenement je nog meer te bieden?

WWDC 2022 in een notendop

We hebben je vorige week bijgepraat over alle ontwikkelingen die Apple heeft laten zien. Deze week is het de tijd om die lijn rustig door te trekken. Dat doen we onder andere met een heerlijke terugblik op de afgelopen week. Apple heeft iedere dag een recap van WWDC 2022 online gezet, waardoor je vrij snel op de hoogte bent van alle ontwikkelingen.

Dag 1 was uiteraard de dag van de grote WWDC 2022 keynote. Een dag waarop we kennis konden maken met de volgende dingen:

Tijdens de tweede dag werd er vooral aandacht geschonken aan SwiftUI, plugins en Push to talk:

De derde dag van het evenement stond vooral in het teken van het ontwerpen van applicaties:

Dag vier: de dag waarop we onder andere leerden hoe de interface van je iPad-app geordend kan worden:

De laatste dag van WWDC 2022? Die zag er als volgt uit: