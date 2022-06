WWDC 2022: Apple onthult MacBook Air met M2 én MagSafe

WWDC is normaliter een evenement dat volledig draait om software. De 2022 editie is daar echter een uitzondering op. Apple heeft namelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe MacBook Air te onthullen. Compleet met M2 chip en MagSafe.

De MacBook Air 2022 is ontwikkeld en ontworpen om het maximale uit de nieuwe M2 chip te halen. Het eerste wat hierbij opvalt is de vorm van deze laptop. Waar voorgaande modellen schuin afliepen (als een soort driehoek), is er nu gekozen voor een meer vierkante look (zoals bij de pro modellen).

MagSafe is terug!

Wat ook opvalt is dat de MacBook Air 2022 beschikt over MagSafe. Deze aansluiting, om je laptop op te laden, leek door Apple te zijn afgezworen. Toch keert hij weer terug. De twee Thunderbolt-poorten die er nog op zitten kun je dus gebruiken voor andere zaken dan opladen.

Verder beschikt de MacBook Air 2022 over een 3,5mm-jack en Touch ID-vingerafdrukscanner. Het Liquid Retina-scherm heeft een afmeting van 13,6-inch en heeft een helderheid van 500 nits (25% meer dan het huidige model). In de inkeping aan de bovenkant vind je nu een betere camera dan voorheen. Zo kun je strak videobellen in 1080p-resolutie (in plaats van 720p).

MacBook Air 2022 met M2

Net als bij zijn voorganger vind je ook in de MacBook Air 2022 geen ventilatoren. Wat wel anders is, is de processor. Zoals gezegd bevat dit nieuwe model de M2-chip. Deze System-on-a-Chip (SoC) is gebouwd op 5nm en bevat 20 miljard transistoren.

Een enorm aantal, maar het zijn er wel minder dan de M1 Pro, Max en Ultra hebben. Je kunt deze chip dan ook het beste zien als een verbeterde versie van de M1. Zo maakt hij gebruik van lpddr5-geheugen (maximaal 25GB op de soc).

Beken recept, maar wel verbeterd

De opbouw van de M2 komt bekend voor. Zo bestaat hij uit vier processorkernen die zich richten op prestatie en vier op efficiëntie. Daarnaast vinden we een GPU met twee kernen. Deze zijn goed voor 3,6 teraflops. Apple gaf tijdens de WWDC 2022 keynote aan dat er een grotere L2-cache is. Hoe groot deze precies, werd echter niet gezegd.

De M2 belooft opnieuw een flinke sprong te zijn ten opzichte van de M1. Meer kracht, meer snelheid en meer mogelijkheden. Zo noemt Apple zelf dat je op de MacBook Air 2022 8k-beelden kan encoderen en decoderen.

Langere accuduur en sneller laden

Het gaat bij de processoren van Apple echter niet alleen om snelheid, maar ook om zuinigheid. Dankzij de M2 heb je toegang tot de kracht die je nodig hebt, zonder je accu in no time leeg te trekken. Apple claimt zelf een accuduur tot achttien uur.

Mocht je daar toch niet genoeg aan hebben, dan is het goed om te weten dat hij sneller kan opladen dankzij de 67W-adapter. Apple belooft dat je hiermee binnen een half uur laden weer op 50% zit.

Wat kost de MacBook Air 2022?

De MacBook Air 2022 is vanaf volgende maand beschikbaar. Deze gaat je minimaal €1519 kost. Deze prijs kan echter flink oplopen als je verschillende opties aanvinkt (bijvoorbeeld de upgrade naar 2TB-ssd). Een keuze die de prijs niet beïnvloed is de kleur. Je kan kiezen uit vier opties: zilver, spacegrijs, sterrenlicht en middennacht.

Apple kondigde tijdens WWDC 2022 niet alleen een nieuwe MacBook Air aan. Er komt volgende maand ook een MacBook Pro met de M2 chip aan boord. Dat is echter ook de enige verbetering ten opzichte van het vorige model. Het gaat hier dus niet om een compleet nieuwe laptop, maar een specbump.

Benieuwd wat er naast deze twee MacBooks nog meer is aangekondigd tijdens WWDC 2022? Check dan ons complete overzicht.