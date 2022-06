WWDC 2022: zo volg je live de Apple Keynote vanavond

Het is zover: WWDC 2022 staat op het punt van beginnen. Over een paar uurtjes trapt Apple het WorldWide Developers Conference af met een grote keynote. Wat zijn we blij dat we het kunnen zeggen: na twee jaar afwezigheid zijn we er eindelijk weer bij!

Leuk voor ons natuurlijk, maar hoe kan jij de keynote volgen? In dit artikel zetten we het voor je op een rij!

One More Thing live in Cupertino

Met het slaap nog in de ogen van de vlucht van gisteren en de korte nacht zit ik in San Jose dit artikel voor je te schrijven. Met liefde, want wat is het ongelofelijk gaaf om er weer bij te kunnen zijn. Over een klein uurtje rijden we met een bus richting Apple Park waar we niet alleen naar de presentatie kunnen kijken, maar hopelijk ook iets vast kunnen houden. Duimen voor die nieuwe MacBook Air, dus.

Gezien we vanavond daadwerkelijk aanwezig zijn houden we een liveblog vanuit Apple Park bij. Daar zal ik je zo snel mogelijk op de hoogte brengen van alles wat Apple vandaag laat zien. Dat liveblog zal na de eerste aankondiging direct live gaan en kun je gewoon op onze homepage vinden.

WWDC 2022: zo kijk jij live mee

Kijk je liever zelf naar de presentatie? Dat kan natuurlijk ook! Vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd zal Tim Cook de presentatie van WWDC 2022 aftrappen. Deze is op verschillende manieren te volgen. Je kunt dit het beste doen op de evenementen website van Apple. Die vind je via deze link.

Uiteraard zal de keynote ook op het YouTube-kanaal van Apple zelf worden uitgezonden. Via de bovenstaande embed is de WWDC 2022 keynote goed te volgen!

Meer te weten komen over het evenement zelf of alle ontwikkelingen goed in de gaten houden? Dat is via deze pagina op onze website te doen.

Rest me je alleen nog heel erg veel plezier te wensen vanavond!