WWDC 2022 in Apple Park: een ervaring om nooit te vergeten

Het was vorige week een bijzondere week. Na twee jaar afwezigheid was het voor Apple eindelijk weer mogelijk om mensen van over de hele wereld uit te nodigen voor WWDC 2022. Iets wat voor mij de deuren opende om de kans van mijn leven te pakken.

Voor de eerste keer in mijn loopbaan bij One More Thing en WANT kreeg ik de uitnodiging om naar Cupertino te komen. De eerste keer Apple Park.

Van Amsterdam naar San Francisco

Er zijn plekken op de wereld waar je in je hoofd al honderd keer geweest bent. Plekken die al heel indrukwekkend zijn zonder dat je er bent, maar in het echt boven alle verwachtingen uitstijgen. Voor mij is die plek Apple Park in Cupertino. Het hoofdkantoor van Apple staat al jaren op het verlanglijstje en op 6 juni 2022 was het eindelijk zover. Namens One More Thing mocht ik aanwezig zijn bij WWDC 2022: een evenement dat op datzelfde lijstje te vinden was.

Een lange trip was het echter niet. Op zondag 5 juni stapte ik op het vliegtuig naar San Francisco waar een taxi op me stond te wachten. Deze reed me vervolgens naar San Jose waar we twee nachten zouden verblijven. Na een heerlijk avondmaal begon de reis van ruim 11 uur en het tijdsverschil van 9 uur al snel zijn tol te eisen. Tijd om naar bed te gaan en me klaar te maken voor Apple Park.

Die voorbereiding begon overigens vrij vroeg, want om 04:00 uur in de ochtend was het al snel klaar met de slaap. Ik klapte de laptop open om One More Thing klaar te maken voor WWDC 2022, nam een heerlijke kop koffie en liep een rondje in San Jose. Nog even langs een gigantische zaal voor een ontbijtje en op naar de bus. De droom begon langzaam maar zeker steeds meer werkelijkheid te worden.

WWDC 2022 in Apple Park

Vanaf het moment dat de bus Cupertino in reed begon de hartslag te stijgen. “Zie je de hekken links?”, zei een medereiziger. “Dat is Apple Park al!” Man, wat was ik dichtbij de plek waar ik altijd al eens wilde zijn. Dat was wel te merken ook, want vanaf dat moment begon alles als een gek voorbij te gaan. We reden het terrein op, moesten twee trappen op en voor ik wist stond ik oog in oog met het iconische gebouw.

Ik viel overigens met de neus in de boter. In plaats van een wandeling rondom het gebouw, wat normaal is, gingen de deuren opeens open. Met een enthousiaste Apple-medewerker op kop betraden we als een peloton aan Europese media het gebouw. De ontvangsthal deed precies wat ik eerder al beschreef. Ik was er in mijn hoofd al honderd keer geweest, maar ik had me het nooit zo voor kunnen stellen. Het strakke interieur, de fantastische lichtinval en de bomen gaven me een bijzonder welkom.

We liepen door de cirkel heen, gingen door een aantal deuren en aan mijn linkerkant was het daar: de regenboog. Er was een klein beetje hoop dat we daar in de tuin zouden zitten, maar we sloegen rechtsaf. Geen verkeerde keuze, want daar werden we in een grote ontvangsthal opgewacht door tientallen enthousiaste Apple-medewerkers die spontaan begonnen te klappen en te juichen. Wow, ik was er.

WWDC 2022 van start

Een gigantische opstelling van honderden stoelen verwelkomde ons. We namen onze plekken in, smeerden ons in met zonnebrand en wachtte tot de presentatie kon beginnen. Na een half uurtje wachten strikte ik mijn losgeraakte veter nog een keer en hoorde ik opeens een zeer bekende stem. “Good morning!”. Tim Cook stond vlak voor de presentatie op het podium om alle aanwezigen welkom te heten in Apple Park. Samen met Craig Federighi. De presentatie begon en daarmee ook direct het werk.

Na die presentatie moesten we onze plek verlaten, liepen we om het gebouw heen en was de reis naar het Steve Jobs Theatre begonnen. Een uitgelezen kans om kennis te maken met de natuurlijke omgeving die Apple Park te bieden heeft. Genietend van het weer dook het iconische theater uit het niets op. We liepen naar binnen en werden welkom geheten door een flink aantal productspecialisten die ons kennis lieten maken met de gloednieuwe M2 MacBook Air.

Tijdens het uploaden van de foto’s naar onze website besefte ik me opeens dat het buiten wel heel erg rustig was. Ik snapte niet zo goed waarom, maar dat veranderde al vrij snel. Tim Cook kwam de zaal binnen en wist de aandacht van alle media direct te stelen. En ik? Ik stond eigenlijk met open mond te kijken. Ik liep naar binnen, keek op een afstandje mee en pakte mijn kans:

Een klein kwartiertje later stond ik buiten en mocht ik plek nemen in de Apple Visitors Center. Ik deed mijn werk, werd opgepikt door de bus en vertrok naar het hotel voor het afsluitende diner.

Een ervaring om nooit te vergeten

Op dinsdagochtend om 11:15 uur lokale tijd vertrok de taxi naar het vliegveld. Zoals ik al zei: het was een korte trip. Toch gaat deze de boeken in als één van de meest indrukwekkende ervaringen die ik mijn leven niet meer ga vergeten. Een droom is uitgekomen.

Hoe cliché het ook mag klinken ben ik ontzettend dankbaar. Dankbaar voor jullie die dit niet alleen voor mij, maar ook voor mijn voorgangers mogelijk hebben gemaakt. Van de grond van mijn hart: bedankt.