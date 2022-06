WWDC 2022: de finalisten van de Apple Design Awards zijn bekend

Volgende week staat niet alleen in het teken van WWDC 2022, maar ook van de Apple Design Awards. Tijdens deze week maken applicaties met een uniek ontwerp kans om een felbegeerde award binnen te slepen.

Apple heeft vannacht de finalisten voor de Design Awards 2022 bekendgemaakt. Tijd om kennis te maken.

Finalisten Apple Design Awards bekend

Er zijn zes categorieën waarin ontwikkelaars kans kunnen maken op de prijs. Het gaat om Inclusivity, Delight and Fun, Interaction, Social Impact, Visuals and Graphics en Innovation. De volgende apps maken kans op een prijs:

Inclusivity

Letter Rooms

Navi

Noted.

Procreate

tint.

Wylde Flowers

Apple Design Awards: Delight and Fun

Chineasy

Moncage

(Not Boring) Habits

Overboard!

Please, Touch The Artwork

Waterllama

Interaction

A Musical Story

Gibbon Beyond the Trees

Slopes

Transit

Vectornator: Vector Design

What Remains of Edith Finch

Apple Design Awards: Social Impact

Active Arcade

Empathy

Gibbon: Beyond the Trees

Headspace

Rebel Girls

Wylde Flowers

Visuals and Graphics

Alien: Isolation

Behind the Frame

Halide Mark II

LEGO Star Wars: Castaways

MD Clock

(Not Boring) Habits

Innovation

Active Arcade

Focus Noodles

MARVEL Future Revolution

Odio

Procreate

Townscaper

WWDC 2022

Volgende week is het zover: het WorldWide Developers Conference 2022. De week staat uiteraard niet alleen in het teken van de Apple Design Awards. Apple richt zich tijdens WWDC 2022 uiteraard ook op wat er in de toekomst mogelijk gaat zijn. Zo krijgen we een eerste indruk van de nieuwe versies van iOS, iPadOS, macOS, tvOS en watchOS. Daarnaast is ook de verwachting dat Apple dit jaar een nieuwe MacBook Air laat zien en met de volgende generatie Apple Silicon komt.

Aanstaande maandag staat de grote keynote op de planning. Tim Cook zal je in het Steve Jobs Theater in Cupertino alles vertellen over de plannen die het bedrijf heeft. Alles weten over het evenement, de presentatie en de verwachtingen? Lees dan het bovenstaande artikel of volg de meest recente ontwikkelingen rondom de conferentie op deze pagina.