WWDC 2022: alles wat Apple tijdens het evenement heeft aangekondigd

We zijn los! WWDC 2022 is officieel van start gegaan. Namens One More Thing zijn we er dit jaar weer live bij in Apple Park. We volgen alle ontwikkelingen op de voet en praten je in dit liveblog helemaal bij.

Wat heeft Apple allemaal te bieden het komende jaar op het gebied van software? Je leest het in dit artikel!

WWDC 2022: Apple kondigt iOS 16 aan

Met misschien wel de meest indrukwekkende introductie ooit heeft Apple iOS 16 aangekondigd. Het besturingssysteem dat voorzien wordt van een gloednieuw vergrendelscherm. Volgens het bedrijf wordt het belangrijke scherm voorzien van zijn grootste update ooit. Als gebruiker ben je eindelijk in staat om dit scherm volledig naar eigen smaak in te stellen. Inclusief widgets.

De achtergrond is onder andere in te stellen door knoppen ingedrukt te houden, waardoor je het scherm niet meer af hoeft. Naast de achtergrond kun je allerlei onderdelen aanpassen. Van het lettertype van de klok tot de plaatsing van widgets. Je hebt eindelijk de touwtje in handen.

Het mooie van de update is dat je verschillende vergrendelschermen kunt maken, die je net als op je Apple Watch ter plekke kunt gebruiken. Ben jij je vergrendelscherm even zat? Dan kies je snel een ander!

Meldingen

Om het vergendelscherm nog beter te maken worden meldingen vanaf nu opgerold en onderaan het scherm getoond.

Live activities is een handige functionaliteit waarmee gebruikers ontzettend makkelijk activiteiten bij kunnen houden. Of het nu de score van een sportwedstrijd, aankomende uber of muziek is: alles is overzichtelijk op je vergrendelscherm te zien.

Met iOS 15 introduceerde Apple de Focus-functie. Met iOS 16 wordt de functionaliteit verbeterd en is het mogelijk om deze ook direct vanaf het vergrendelscherm te gebruiken. Het is daarbij niet alleen mogelijk om systeembreed, maar ook binnen je favoriete apps te filteren.

Berichten

Het is binnen de Berichten-app vanaf iOS 16 mogelijk om berichten te bewerken nadat je ze verzonden hebt. Sterker nog: je kunt ze volledig verwijderen. Daarbij krijgt iOS 16 ook een upgrade op het gebied van SharePlay. De functionaliteit is nu niet alleen via FaceTime, maar ook via Berichten te gebruiken.

Dicteren krijgt upgrade in iOS 16

Zodra jij de dicteer-functie gebruikt, blijft vanaf iOS 16 het toetsenbord openstaan. Hierdoor is het mogelijk om op je iPhone snel te schakelen tussen de twee invoermogelijkheden. Daarbij is het ook mogelijk om interpunctie en emoji te omschrijven met je stem. iOS 16 zal deze verwerken in je tekst.

Apple voert ook direct een upgrade door voor Live Text. Vanaf nu is het mogelijk om de feature niet alleen met foto’s, maar ook met video’s te gebruiken. Je kunt welke video dan ook pauzeren en de tekst uit het beeld direct analyseren en gebruiken.

iOS 16 maakt het ook mogelijk om bepaalde objecten uit een foto te selecteren, uit te knippen en direct in de Berichten-app te plaatsen.

Nieuw in Kaarten

Het vernieuwde Apple Maps, dat eerder al in landen als de VS en VK verscheen, is vanaf later dit jaar ook beschikbaar in Nederland. Het is mogelijk om op een nieuwe manier te navigeren en bepaalde plekken in 3D te bewonderen.

De applicatie is in de staat om tot wel vijftien verschillende tussenstops op je route toe te voegen. Deze zijn ook vooraf in te vullen en worden vervolgens opgeslagen. Zo kun je direct vanuit je auto van start gaan. Apple gaat zijn Look Around functionaliteit beschikbaar stellen voor andere applicaties.

Foto’s makkelijker te delen met familie

Apple maakt het met iOS 16 makkelijker om foto’s te delen met je familie. Met iCloud Shared Library wordt het mogelijk om met vijf andere mensen foto’s te delen. Je kunt ervoor kiezen om alles te delen of slechts een selectie aan foto’s te delen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alle foto’s waar de deelnemers op te zien zijn automatisch te plaatsen in de gezamenlijke map.

Woning

Apple is er al tijden mee bezig, maar werkt vanaf iOS 16 eindelijk met Matter. De nieuwe standaard voor Smart Homes is dusdanig veilig dat zelfs Apple je gegevens niet kan zien. Maar dat is niet het grootste nieuws.

De gehele applicatie is in een nieuw jasje gestoken. Het navigeren, bekijken en ordenen binnen de app is allemaal volledig aangepast. De applicatie werkt ook direct met nieuwe categorieën waardoor je meer apparaten kunt besturen. Naast de iPhone is de vernieuwde app ook op je iPad en Mac te gebruiken.

WWDC 2022: Apple introduceert volgende generatie CarPlay

Tijdens WWDC 2022 heeft Apple ook de volgende generatie CarPlay aangekondigd. Dit keer is het mogelijk om widget van je iPhone over te nemen. Je kunt daarbij ook instellingen voor je auto (zoals Climate Control) aanpassen, zonder dat je het systeem hoeft te verlaten.

De grootste update is de mogelijkheid om ook het dashboard van je auto te veranderen. Apple communiceert met CarPlay met de auto en weet via deze weg alle belangrijke informatie weer te geven. Het is ook direct aan te passen naar je eigen smaak.

Meer weten over iOS 16? Lees dan hier verder.

Fitness

Met iOS 16 introduceert Apple de Fitness-app voor alle gebruikers. Niet alleen voor consumenten met een Apple Watch, dus. Via deze weg is het mogelijk om je stappen te meten en bepaalde workouts, zonder smartwatch, te meten.

WWDC 2022: Apple kondigt watchOS 9 aan

Apple heeft tijdens WWDC 2022 ook direct watchOS 9 aangekondigd. Het besturingssysteem voor de Apple Watch krijgt deze herfst een kleine upgrade. Het is mogelijk om gebruik te maken van vier verschillende, nieuwe, wijzerplaten.

De software ondersteunt het nieuwe Siri-ontwerp en maakt gebruik van balkmeldingen, zoals je iPhone dat op dit moment ook doet.

De Apple Watch is dankzij dit nieuwe besturingssysteem ook in staat om je bewegingen, tijdens het hardlopen, beter te meten. Via deze weg kan je advies op maat krijgen en je eigen prestaties makkelijker verbeteren. De informatie wordt namelijk direct toegepast op verschillende nieuwe workout-views. Tijdens de workout word je ook gecoacht om je houding of tempo bijvoorbeeld te verbeteren.

Slaap en gezondheid

Met Sleep Stages is het mogelijk om je slaap nog beter te meten. Via de Apple Watch en de Gezondheid-app is niet alleen te zien hoelang je geslapen hebt. Je kunt ook zien hoe diep je op bepaalde momenten geslapen hebt. Iets dat invloed heeft op je gezondheid, want via deze weg kun jij je slaap verbeteren.

Als je een ongezonde hartritme hebt, is de Apple Watch in staat je beter te waarschuwen. De smartwatch houdt in de gaten hoe lang je bijvoorbeeld een onregelmatige hartritme hebt en geeft je een melding met wat dit betekent en wat je eventueel moet doen.

Het is via watchOS 9 ook mogelijk om je medicatie te tracken. Je voert alle medicijnen in, past er een schema op aan en krijgt herinneringen zodra dit nodig is.

WWDC 2022: Apple introduceert M2 voor Mac

Apple heeft de volgende generatie Apple Silicon aangekondigd. Na het succes van de M1-chip kunnen consumenten binnenkort genieten van de M2-chip. Deze chip heeft wederom de focus op power-efficient performance. Makkelijk gezegd: gigantisch goed presteren zonder al teveel te verbruiken.

De chip is voorzien van een 8-core CPU, waardoor hij 18% krachtiger is dan de huidige M1-chip. Het is voorzien van een 10-core GPU wat twee core meer is dan het huidige model. Het levert dan ook 25% meer grafische prestaties dan de huidige generatie. De chip draagt logischerwijs de Secure Enclave en Neural Engine met zich mee.

WWDC 2022: Apple introduceert de gloednieuwe MacBook Air

De verwachting was er al, maar de bevestiging is hier. Apple kondigt een nieuwe generatie MacBook Air aan. De laptop is voorzien van hetzelfde ontwerp als de Pro-modellen en beschikbaar in vier verschillende kleurenopties. Niet alleen super makkelijk mee te nemen, maar ook zeer stijlvol dus.

Net als bij de huidige modellen betekent dat dus ook de terugkeer van Magsafe. De M2 MacBook Air is al voorzien van een verbeterde accuduur (18 uur video playback), maar laadt ook sneller op. Het is met een 67W-adapter mogelijk om hem binnen een half uur tot 50% op te laden.

Die verbeterde accuduur is natuurlijk het resultaat van de M2-chip die op gebied van prestaties ook veel meer te bieden heeft. De laptop is dankzij de chip zelfs vijf keer sneller dan de Macbook Air zonder Apple Silicon.

De MacBook Air is voorzien van een 13.6-inch Liquid Retina-beeldscherm. Met een helderheid van 500 nits is deze 25% meer helder dan het huidige model. Het scherm is ook voorzien van een notch met verbeterde camera.

De nieuwe MacBook Air is vanaf volgende maand beschikbaar voor $1199. Naast dat model introduceert Apple ook de M2-chip voor de 13-inch MacBook Pro.

Meer weten over de MacBook Air 2022? Lees dan hier verder.

WWDC 2022: Apple introduceert macOS 13 Ventura

Ventura, dat is de naam van het nieuwe besturingssysteem voor de Mac. Het is onder andere voorzien van een functionaliteit genaamd Stage Manager. Via deze weg is het mogelijk om te focussen op de app die je gebruikt, zonder enige afleiding. Het zet simpelweg alle openstaande schermen in een rijtje aan de linkerkant van het beeldscherm. Gebruik je van een bepaalde app meerdere schermen? Dan zal deze overzichtelijk te zien zijn.

Naast Stage Manager introduceert Apple ook het vernieuwde Spotlight. Je kunt niet alleen timers zetten, maar bijvoorbeeld ook apps staten vanuit de zoekbalk. Je krijgt een duidelijk overzicht van alle informatie die je bij een zoekopdracht kan vinden.

Mail en Safari

macOS 13 Ventura biedt ook een aantal nieuwe functionaliteiten binnen Mail. Zo is het onder andere mogelijk om berichten in te plannen, zodat ze op het juiste moment verstuurd worden. Het is ook makkelijker geworden om te zoeken binnen de applicatie. Bij iedere letter die je intikt krijg je een aantal suggesties te zien.

Binnen Safari is het dankzij macOS 13 mogelijk om tabgroepen te delen met vrienden. Handig als je bijvoorbeeld met elkaar een vakantie aan het plannen bent. Daarnaast wordt het web ook een meer veilige plek. De browser wordt voorzien van Passkeys. Door gebruik te maken van je Apple ID wachtwoord of Touch ID krijg je automatisch gegenereerde wachtwoorden die niet van je apparaat weg gaan. Zo zijn ze minder gevoelig voor phising, wat het gebruik op het web dus weer veiliger maakt.

Gaming en samenwerken

Om de volledige potentie van Apple Silicon te benutten introduceert het bedrijf Metal 3 en Metal FX Upscaling. Het is mogelijk om complexe renders sneller te renderen. Het resultaat is een verbeterde beeldkwaliteit tijdens het gamen. Dankzij de Fast resource loading API worden ook de laadtijden van games gedrukt. Om dat te bewijzen zal de nieuwe game Resident Evil: Village op de Mac verschijnen.

Via Handoff is het mogelijk om gesprekken tussen verschillende apparaten door te sturen. Van je iPhone naar je Mac en van je Mac naar je iPad. Erg tof natuurlijk, maar het wordt beter. Consumenten kunnen vanaf nu hun iPhone gebruiken als webcam voor hun MacBook. Niet alleen handig voor extra licht (via de flitser), maar ook voor top view video’s.

Meer weten over MacOS 13 Ventura? Lees dan hier verder.

WWDC 2022: Apple introduceert iPadOS 16

Naast iOS 16 heeft Apple natuurlijk ook iPadOS 16 aangekondigd. First things first: de Weer-app verschijnt ein-de-lijk op de iPad! De tablet krijgt via de software ook toegang tot Collaboration. Via deze functionaliteit is het mogelijk om met verschillende mensen aan een bepaald document te werken. Simpel uitgelegd: je deelde voorheen altijd een kopie van een document en zal nu iedereen direct toegang geven om aan de slag met het origineel.

Net als macOS 13 Ventura lijkt ook iPadOS 16 een goed systeem te zijn voor gaming. Net als de Mac krijgt ook de iPad Metal 3. Background download zorgt er overigens voor dat grote bestanden op de achtergrond gedownload worden, zodat je minder snel gestoord wordt tijdens het gamen.

Reference Mode zorgt ervoor dat je iPad nog beter presteert op het gebied van kleurnauwkeurigheid. Ideaal voor consumenten die het apparaat vooral op grafisch gebied gebruiken. Wat dat betreft is de ondersteuning van Stage Manager, die eerder al voor Ventura werd aangekondigd, ook zeer gewenst.