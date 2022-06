Weekend Poll: wat was voor jou het hoogtepunt van WWDC 2022?

Het zit erop: WWDC 2022 is officieel ten einde gekomen. Waar we volgende week nog voldoende te melden hebben over het evenement in Cupertino, ligt het daadwerkelijke evenement achter de rug.

We zijn wat dat betreft heel erg benieuwd naar jullie mening. Hoe heb jij WWDC 2022 beleefd?

WWDC 2022: wat was jouw hoogtepunt?

Voor mij persoonlijk gaat WWDC 2022 de boeken in als het evenement dat ik nooit meer zal vergeten. Aanstaande maandag vertel ik je daar rustig alles over, maar een eerste keer Apple Park vergeet je nooit meer. Zeker niet met onderstaande selfie als resultaat:

Toch ben ik vooral heel erg benieuwd wat, qua aankondigingen, jouw absolute hoogtepunt was. Tijd voor een ouderwetse Weekend Poll!

Stem niet alleen op deze poll om te laten weten wat je absolute hoogtepunt was. Ik ben benieuwd over welke functionaliteiten je het meest enthousiast bent en hoe je WWDC 2022 beleefd hebt! Laat het me weten in de reacties!