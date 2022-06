Vacature: One More Thing zoekt freelance redacteur

Apple-fans en tech-liefhebbers met een vlotte pen opgelet! One More Thing is op zoek naar een freelance redacteur die het team komt versterken.

Volg jij het Apple nieuws op de voet en ben je helemaal op de hoogte van wat er speelt in Cupertino? Maar ben je ook breder geïnteresseerd in tech en weet je bijvoorbeeld alles over Sonos, Hue en WhatsApp? Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Vacature freelance redacteur bij OMT

OMT is hét platform over alles wat Apple is en de lifestyle die daarbij hoort. We houden je op de hoogte van het laatste Apple-nieuws, duiken in hardnekkige geruchten, vertellen je over de nieuwste updates en delen de beste tips en tricks. Daarnaast gaan we aan de slag met de nieuwste producten en vertellen je welke de moeite waard zijn.

Met onze content bereiken we maandelijks honderdduizenden Apple-fans. We werken in een klein, hecht team waar iedereen veel passie heeft voor tech. Het team willen we graag uitbreiden met een enthousiaste freelance redacteur. Iemand die net als wij gek is op Apple en met veel plezier het laatste nieuws op digitaal papier zet.

Werken bij One More Thing

Als freelance redacteur bij OMT ga je op zoek naar het laatste nieuws, verzamel je de beste tips en ga je aan de slag met (Apple-)producten. Vervolgens kun je dit alles moeiteloos vertalen naar mooie en pakkende verhalen. Jij weet wat de OMT-lezer wil zien en ben een meester in het maken van scherpe koppen en intro’s. Dit kan vanuit huis, maar je bent ook welkom op onze redactie in Amsterdam.

Dit breng je mee

Een flinke berg Apple-kennis;

Je hebt een journalistieke (of andere relevante) achtergrond en het liefst al ervaring met het werken op een redactie;

Je bent goed in het maken van (nieuws)verhalen, kunt snel werken en hebt een eigen en vlotte pen;

Je weet hoe je de verhalen op een pakkende manier kunt presenteren. Zowel op de site als via social;

Je heeft veel kennis van WordPress, SEO en Google Analytics;

Enthousiasme, gedrevenheid en bovenal heel veel zin.

Dit bieden we jou

Je komt te werken in een gezellig en enthousiast team dat bestaat uit zowel vaste als freelance redacteuren. We vinden het belangrijk om te sparren en elkaar uit te dagen. Daarom krijg je ook de vrijheid om eigen ideeën aan te dragen en uit te werken. Zo proberen we samen One More Thing naar een hoger niveau te tillen.

Ben jij de freelance redacteur die we zoeken en ben je enthousiast geworden om te schrijven voor One More Thing? Stuur dan je cv, motivatie en een aantal verhalen waar je trots op bent naar Thomas Aalderink via [email protected]. Doe dit vóór 19 juni.