TSMC zet in op Taiwan: plannen voor meer nieuwe 3nm-chipfabrieken

TSMC is voornemens meer voet aan wal te krijgen in Taiwan, aangezien het bedrijf van plan is vier nieuwe fabrieken uit de grond te stampen. Die fabrieken hebben straks een waarde van tien miljard dollar en zijn verantwoordelijk voor de 3 nanometer chips. De aanstaande processors zijn onder meer bedoeld voor Apple.

De fabrieken van TSMC voorzien onder meer de producten van Apple van de benodigde chips. Aangezien er nu wereldwijd een tekort aan chipsets is, draaien fabrieken overuren om dat tekort op te vullen. De Taiwanese fabrikant probeert het gat nu dus op te vullen met vier extra fabrieken, laat de Japanse krant Nikkei Asia weten.

TSMC bouwt vier fabrieken

De vier fabrieken kosten zo’n tien miljard dollar per stuk en zijn onderdeel van een uitgebreid investeringsplan van 120 miljard dollar. De aanstaande productiebanden zijn straks verantwoordelijk voor 3nm-chips, die Apple onder meer kan gebruiken in zijn Silicon- en A-lijnen (voor computers en smartphones).

Daar blijft het natuurlijk niet bij, want TSMC maakt van de gelegenheid gebruik om de volgende stap aan te kondigen. Het bedrijf wil namelijk in 2025 beginnen aan de productie van 2nm-chipsets. Die moeten in dat jaar in massaproductie gaan, waardoor we die als consument kort daarna tegenkomen in producten.

De vier fabrieken

TSMC is van plan om meerdere fabrieken te installeren op het eiland Taiwan. Het bedrijf werkt momenteel aan twintig van die immense gebouwen; of het opbouwen is reeds begonnen of net afgerond. Het is de bedoeling dat al die fabrieken straks twee miljoen vierkante meter aan productiecapaciteit gaan opleveren.

Daarnaast investeert TSMC ook in andere landen en bouwt het bedrijf dus niet alleen fabrieken in Taiwan. Zo is de fabrikant van plan een fabriek in Arizona op te leveren; dat moet in maart 2023 gaan gebeuren. Die fabriek heeft een waarde van twaalf miljard dollar. Ook wil het bedrijf een firma in Singapore neerzetten.

