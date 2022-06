TikTok heeft serieus de handen vol aan concurrent Youtube Shorts

Na het succes van TikTok waren er verschillende (bekende) platformen die de formule met liefde herhaalden. Zo werden bijvoorbeeld Instagram Stories en YouTube Shorts uit de grond gestampt. Een machtig idee, zo blijkt nu.

YouTube maakt vandaag bekend hoeveel mensen er daadwerkelijk naar Shorts kijken. Wat blijkt? Het platform is goed voor 1.5 miljard kijkers per maand, waarmee het TikTok prima uit weet te dagen.

TikTok krijgt flinke concurrentie van YouTube Shorts

YouTube Shorts, het platform dat twee jaar geleden het daglicht zag, doet het ongelofelijk lekker. Grappig, want ten tijden van de lancering werd het vaak beschreven als een slap aftreksel van TikTok. Toch zorgt het voor succes. YouTube laat weten dat 1.5 miljard ingelogde gebruikers maandelijks naar Shorts kijken.

Er is geen twijfel over mogelijk: TikTok heeft te maken met een serieuze concurrent. Sterker nog: als we puur naar de huidige cijfers kijken weet YouTube Shorts de strijd zelfs te winnen. In september 2021 gaf TikTok voor de laatste keer een update van zijn cijfers. Destijds stond de teller nog op een miljard maandelijkse gebruikers.

De verwachting is dat het Chinese platform nog dit jaar de mijlpaal van 1.5 miljard gaat bereiken. Of dat al gelukt is kunnen we echter niet zeggen.

Toch geen volledige focus

Ondanks de klinkende cijfers blijft YouTube Shorts geen prioriteit. Tijdens de aankondiging laat YouTube weten dat het platform voornamelijk ter versterking van volledige kanalen gebruikt kan worden. Het blijft dus inzetten op langdurige video’s waar het groot mee is geworden. En geef ze eens ongelijk.

TikTok heeft eerder al aangegeven ook in te willen zetten op langdurige video’s. Zo is het tegenwoordig bijvoorbeeld al mogelijk voor gebruikers om video’s van 10 minuten te uploaden. Daarbij lijkt ook de focus op gaming van het platform steeds groter te worden. Zo wil het niet alleen de concurrentie aangaan met YouTube, maar ook Twitch.

