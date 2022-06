Tiende-generatie iPad lijkt Lightning-port eindelijk achter zich te laten

Ondanks zijn populariteit kunnen we niet ontkennen dat het instapmodel iPad een beetje verouderd aanvoelt. De tablet is voorzien van grote schermranden, aanzienlijk minder krachtig en draagt nog steeds een lightning-port met zich mee.

Gelukkig lijkt hier, met de tiende-generatie, verandering in te komen. Dat brengt de redactie van 9to5Mac vandaag naar buiten.

Tiende-generatie iPad oogt als grote upgrade

Het instapmodel iPad is al jaren een succes. Terecht, want voor €389 krijgen consumenten de ultieme kans om het product goed te leren kennen. De liefhebber blijft hangen, de fanatiekeling ziet al snel de voordelen van de iPad Air en Pro. Wat dat betreft is het instapmodel een uitstekend product. Al kunnen we er niet omheen dat een upgrade best wel op z’n plaats is.

Als we de redactie van 9to5Mac mogen geloven is dat ook precies wat je als consument kunt verwachten. De tiende-generatie iPad draagt de nodige verbeteringen met zich mee. Zo zal het nieuwe model onder andere beschikken over de A14 processor. Deze chipset was eerder in de iPhone 12 te vinden en zit bijvoorbeeld ook in de vierde-generatie iPad Air.

Naast die verbetering is de verwachting dat het model voorzien wordt van een beeldscherm met een hogere resolutie. Daar komt overigens ook nog eens bij dat de lightning-port, eindelijk ruimte maakt voor een USB-C aansluiting. Of de tiende-generatie iPad ook daadwerkelijk een nieuw ontwerp krijgt, dat is nog een onzekerheid.

Een flinke verbetering

Mocht deze informatie kloppen, staat ons een prettige upgrade te wachten. De verwachting is dat de A14 chip de tiende-generatie iPad een boost van zo’n 30% geeft op het gebied van prestaties. Het wijzigen van de aansluiting brengt, net als bij voorgaande modellen, ook zo zijn voordelen mee. Het verplaatsen van bestanden gaat hierdoor een stuk sneller en de tablet is op modernere beeldschermen aan te sluiten.

Een prettige wijziging, al is het huidige model ook zeker niet verkeerd. Voor een relatief lage prijs krijg je een uitstekende iPad-ervaring die laat zien waar Apple goed in is. Zo vertelde ik ook in de bovenstaande review.