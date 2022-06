Steve Wozniak gesigneerde Apple I-computer levert bakken geld op

Mijn oma zei vroeger altijd: “wie iets bewaard, die heeft wat!”. Dat ze gelijk heeft wordt wel duidelijk door een gesigneerde Apple I-computer die verkocht is op eBay.

De gerestaureerde computer werd, compleet met alle juiste componenten en een handtekening van Steve Wozniak, verkocht voor een heerlijk bedrag.

Apple I-computer levert bak geld op

Op zondag 12 juni 2022 sloot The AAPL Collection de periode waarop consumenten konden bieden, af met 112 biedingen. Dat aantal is niet heel verrassend. Op 31 mei, toen de Apple I-computer verscheen, werd duidelijk dat dit het enige model is waarop Steve Wozniak zijn handtekening op de Motorla 6502 processor had gezet. Reden genoeg voor alle bieders om flink de portemonnee te trekken.

Niet alleen vanwege de handtekening, maar ook vanwege de staat waarin de Apple I-computer zich bevindt. Volgens de verkoper is dit specifieke model professioneel gerestaureerd en beschikt hij bijna uitsluitend uit oorspronkelijke onderdelen. De enige afwijking die de computer heeft zijn vier Texas Instrument IC’s die niet uit 1976, maar uit 1977 komen. De rest van de onderdelen komen gewoon uit het jaar.

De handtekening komt echter niet uit die periode. Steve Wozniak ondertekende de processor in 2021, toen hij de verkoper ontmoette in Dubai. Uiteindelijk is de Apple I verkocht voor de prijs van $340.100.

Zeker niet het hoogste bedrag

Ondanks het feit dat 340.000 dollar heel veel geld is, heeft de koper de Apple I voor een relatief lage prijs binnengehaald. De laatste vijf veilingen, waar de computer te koop waren, wisten veel meer geld op te leveren. Het goedkoopste model vloog voor $458.711 over de toonbank en het duurste model voor $736.862. Zonder dat de handtekening van Steve Wozniak erop stond.

De verkoper maakt de reden achter de lage prijs niet bekend, al wordt wel snel duidelijk dat vooral de staat van de Apple I-computer een rol speelt. Volgens gebruikers scoorde het model op dit gebied een 6.5 uit de 10. Het model dat voor $736.862 verkocht werd was in veel betere staat.