Waarom Stage Manager alleen op iPads met de M1-chip gaat werken

Tijdens WWDC 2022 presenteerde Apple Stage Manager voor Mac en iPad. De functie organiseert automatisch vensters die in beeld staan en geeft hen onder meer een goed formaat mee. Helaas is het zo dat Stage Manager alleen beschikbaar is voor iPads die beschikken over de M1-processor van het bedrijf.

Stage Manager komt via iPadOS 16 en macOS Ventura naar de iPad en de Mac toe. De functionaliteit stelt gebruikers beter in staat te multitasken op het scherm van het apparaat waar ze op werken. Maar dit werkt dus alleen op moderne iteraties van de Apple-tablet, die tenminste beschikken over de M1-processor.

Stage Manager voor iPad

Apple verklaart tegenover de redactie van Digital Trends waarom dat het geval is. Dat heeft te maken met de manier waarop de iPad met iPadOS 16 omgaat met werkgeheugen. De M1-processor geeft de tablet een functie genaamd memory swap, waar Stage Manager dan weer hevig op leunt om de boel draaiende te krijgen.

Memory swap, vrij vertaald naar geheugenwissel, is een optie die we tevens tegenkomen op Android-apparaten. Het systeem is dan in staat een deel van de opslagruimte in te zetten als werkgeheugen. Daardoor krijgt het apparaat in kwestie toegang tot meer paardenkracht, waardoor er dus meer mogelijk is.

Acht apps tegelijkertijd

Met Stage Manager is het mogelijk tot acht apps tegelijkertijd draaiende te hebben. Daardoor kan het gebruik van het werkgeheugen soms oplopen tot wel 16 GB. Met andere woorden: de functionaliteit vreet beschikbare hulpbronnen. En dat is waar de M1-processor van Apple dus alleen bij kan helpen.

Mocht je dus interesse hebben in een functie als Stage Manager en je bent nu in de markt voor een nieuwe iPad, dan moet je even opletten. Veel modellen vissen namelijk achter het net. Je hebt hiervoor een vijfde generatie Air, derde generatie Pro (11 inch) of een vijfde generatie Pro (12,9 inch) nodig.

Digital Trends