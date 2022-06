Oeps: Sonos stuurt consument per ongeluk vrachtwagen vol speakers

De speakers van Sonos zijn populair en prettig, maar een vrachtwagen vol zouden we er niet van bestellen. Dat deed deze Amerikaanse consument overigens ook niet, maar hij kreeg het wel. Oeps!

Amerikaanse website The Verge werd op het bijzondere verhaal gewezen en komt achter een kwalijk feit: dit is iets wat klanten vaker overkomt. Sorry?

$15.000 aan Sonos-speakers voor je deur

Het zal je maar gebeuren. Je bestelt de draaitafel van Sonos, Arc soundbar, de Arc Wall Mount, een speaker en de Roam. Je wacht netjes tot je bestelling arriveert en krijgt opeens een gigantische vrachtwagen vol met spullen geleverd. Wat blijkt? Sonos heeft je niet één, maar zes keer elk bestelde item gegeven. Dertig verschillende dozen met een waarde van $15.000 voor je deur.

Het overkwam meerdere klanten die bij Sonos een bestelling deden. Eén Amerikaanse klant, die graag anoniem blijft, vertelt het verhaal tegenover Amerikaanse website The Verge. Hij laat weten dat de verrassing alles behalve prettig was, want hij kreeg ook een rekening voor de extra items die hij niet bestelde. Dankzij een kortingscode hoefde de man echter nog “maar” $6000 bij te betalen.

Op Reddit zijn meerdere klanten te vinden die een dergelijke ervaring hebben gehad. Het lijkt te gaan om een glitch in het bestelsysteem waar Sonos, naar eigen zeggen, een oplossing voor zoekt. Ondanks het feit dat de klanten in kwestie wel een rekening krijgen, zorgt het bedrijf ervoor dat ze hun geld netjes terugkrijgen. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Het geld wordt binnen tien dagen teruggestort, zelfs als de producten nog niet retour ontvangen zijn.

Zelf even naar een UPS-punt brengen

Ondanks dat de fout bij Sonos zelf ligt, en het geld terug komt, moest de desbetreffende klant wel zelf de retour van de producten regelen. Zo kreeg hij in eerste instantie te horen dat hij zelf de labels uit zou moeten printen en de dozen naar een UPS-punt zou moeten brengen. Toen hij weigerde besloot Sonos het toch anders te doen en een koerier naar zijn huis te sturen. Die had alleen niet verwacht dat er dertig dozen zouden staan, dus nam hij er slechts één mee.

Een vrachtwagen vol met Sonos-speakers klinkt dus misschien wel als een feestje, maar de praktijk leert dat dit alles behalve het geval is.