Safari Technology Preview 148: probleemoplossingen en verbeteringen

Maak je onderdeel uit van de groep mensen die experimentele functies test voor de Safari-browser? Dan kun je nu een nieuwe versie downloaden. Het gaat in dit geval om preview versie 148, die voornamelijk in het teken staat van foutoplossingen en optimalisaties. Wat kun je precies van deze update verwachten?

De Safari Technology Preview is sinds maart 2016 beschikbaar en stelt gebruikers in staat softwarefuncties te testen die Apple mogelijk later uitrolt. Dat is niet altijd het geval, dus reken er niet op dat wat in de preview zit uiteindelijk naar de openbare versie komt. Desondanks is het interessant om te zien waar Apple aan werkt.

Nieuwe versie Safari Technology Preview

De meest recente versie van de experimentele browser bevat voornamelijk foutoplossingen en optimalisaties. En wel voor de onderdelen Web Inspector, CSS Container Queries, CSS, formulieren en animaties. Maar ook voor zaken als JavaScript, renderen, media, Web API, beveiliging, laden, WebDriver en nog veel meer.

De huidige versie van de Safari Technology Preview is gebouwd op versie 16 van de browser. Daardoor is er ook ondersteuning voor nieuwe functies als Live Text, Passkeys, Web Extension improvements en meer. Dit zijn allerlei onderdelen die Apple uitrolt wanneer macOS 13 Ventura later dit jaar beschikbaar is.

Werkt niet met Big Sur

De nieuwe build van de Safari Technology Preview is dus compatible met macOS Ventura. Maar je levert tevens bepaalde ondersteuning in. Zo is het niet meer mogelijk de browser te gebruiken op een Mac die draait op macOS Big Sur. Dat is jammer, maar dat is ook hoe het vaak werkt in het land van technologie.

Je downloadt de nieuwste versie van de preview via het onderdeel Software Update via de systeeminstellingen. Dat geldt voor iedereen die de browser reeds op zijn of haar systeem installeerde. Mocht je browser nog niet hebben en ben je wel geïnteresseerd, dan lees je daar hier meer informatie over.

Apple