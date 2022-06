De populaire iPhone die dit najaar de iOS 16 update misloopt

Waar iOS 16 voor een hoop iPhone-gebruikers nieuwe prettige functionaliteiten levert, zijn er helaas ook gebruikers die misgrijpen. In tegenstelling tot iOS 15 valt ondersteuning voor iOS 16 voor bepaalde modellen af.

Ondanks de ontevredenheid van sommige gebruikers houdt Apple zijn naam overigens nog steeds hoog. Het oudste model dat de nieuwe software krijgt dateert alweer uit 2017.

Deze iPhone-modellen krijgen iOS 16

iOS 16 komt dit jaar niet naar dezelfde iPhone-modellen als iOS 15 dat deed. Er zijn namelijk drie toestellen die afvallen. Naast de iPhone 6S uit 2015 lijken ook de iPhone 7 en 7 Plus de nieuwe update niet te krijgen. Vervelend voor mensen die smartphones anno 2022 nog steeds gebruiken. Zeker, omdat die laatste twee toestellen tot op de dag van vandaag nog steeds een fanatieke groep fans hebben.

Dat deze fans alles behalve blij zijn met de beslissing van Apple wordt duidelijk op Twitter. Toch wel dé plek om je ongenoegen over alles in het leven te delen met anderen. Een gebruiker zegt zelfs gehuild te hebben om Apple’s beslissing om iOS 16 niet voor de smartphone uit te rollen. “Waarom, waarom, waarom? Geen iOS 16-ondersteuning voor de iPhone 7. Ik was ontzettend nerveus gisteren en heb zelfs gehuild.” Dit was de reactie van gebruiker Balogh Claudiu Gabriel op een tweet van Tim Cook.

Heb je een iPhone 7 Plus of ouder, dan zal je de update helaas mislopen. Beschik je over een iPhone 8 of nieuwer, dan staat je deze herfst iets moois te wachten.

Ergens is de frustratie te begrijpen

Mensen die in 2022 nog een iPhone 7 hebben kunnen we wegzetten als consumenten die uiterst zuinig met hun spullen omgaan. Waar er zeker iets te zeggen valt voor het feit dat ze deze beslissing konden verwachten, is de ergernis ook zeker ergens te begrijpen. Zo vraagt een gebruiker zich terecht af waarom zijn iPhone 7, met de A10 Fusion chip, geen iOS 16 krijgt terwijl andere apparaten met dezelfde chip dat wel krijgen. De zesde- en zevende-generatie iPad krijgen het nieuwe besturingssysteem wel.



Apple not supporting ios 16 on iPhone 7 might be most weird thing i ever saw

Worst part is

Ipads that are LESS powerful than iphone 7 wilk get the new ios

What kind of logic is that apple? — Pracar (@Not_Prasar) June 6, 2022

Apple heeft nog geen uitleg gegeven over deze beslissing en om heel eerlijk te zijn is die wel handig om te krijgen voor we het echt kunnen begrijpen.