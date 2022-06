Philips Hue kondigt naast draagbare lamp ook deze nieuwe dingen aan

Vandaag heeft Signify een aantal nieuwe Philips Hue-producten aan de wereld laten zien. Het bedrijf deed dit tijdens een online-persevenement.

Zo kregen we onder andere de kans om kennis te maken met de draagbare Go tafellamp, Tap Dial Switch en Perifo-railverlichting.

De draagbare tafellamp van Philips Hue

Wie zijn Philips Hue-lamp altijd al eens met zich mee had willen nemen krijgt daar nu de kans voor. Signify introduceerde vandaag de nieuwe Go-tafellamp die consumenten later deze zomer kunnen aanschaffen. De adviesprijs is €149,99.

De Philips Hue Go gebruik je zowel buiten als binnen, zonder dat je daarvoor in de buurt van een stopcontact hoeft te zitten. De lamp werkt volledig op een batterij die, indien volledig opgeladen, zo’n 48 uur te gebruiken is. Voor het gemak heeft Signify het nieuwe model ook voorzien van een siliconen handgreep, zodat jij hem makkelijk met je mee kunt nemen.

Railverlichting en Tap Dial Switch

Niet alleen de kleine tafellamp, maar ook de Tap Dial Switch zag vandaag het daglicht. Het gaat om een accessoire die als vervanging voor je lichtknopjes gezien kan worden. Dit model is voorzien van vier verschillende knoppen en een draaischijf. Druk de knoppen in om verschillende kamers en lichtscenes te bedienen. Draai aan de cirkel om het licht te dimmen of helder te zetten. Hoe sneller je draait, hoe sneller het gaat.

Dat is overigens niet de enige accessoire die we te zien kregen. De Philips Hue Perifo is een speciale rails die uit afzonderlijke elementen bestaat. Zo maak jij hem zo lang als je zelf wil en bevestig je hem precies op de plekken waar je het zou wensen. Niet alleen aan het plafond, maar bijvoorbeeld ook aan de muur. Gezien de Perifo geschikt is voor gebruik met verschillende spots, hanglampen, lichtbalken en lichtbuizen kan jij je kamer helemaal naar eigen smaak indelen.

Philips Hue Xamento en opstaan met de zon

Heeft je badkamer echt een make-over nodig? Dan is de nieuwe Philips Hue Xamento misschien wel iets voor jou. Dit is een zwart gekleurde inbouwspot die waterbestendig is. Naast een hoge helderheid biedt dit model je ook ondersteuning voor een miljoen kleuren. Je kunt het licht uiteraard dimmen en de lamp zelf, indien gewenst, voorzien van een decoratief middelpunt.

Dat zal best lekker zijn om te zien zodra jij helemaal uitgerust je bed uitkomt. Binnen de Philips Hue-app is er namelijk ook een nieuwe dagelijkse routine te vinden genaamd Zonsopkomst. Het laat niet veel aan de verbeelding over, maar is daardoor niet minder leuk. Bestaande en nieuwe gradient-lampen kunnen in een bepaalde ruimte deze routine draaien en bootsen het effect van een zonsopkomst na.

Deze routine is geautomatiseerd, maar je hebt er wel iets over te zeggen. Je kunt bijvoorbeeld de maximale helderheid, tijdstip, dagdeel en stijlen aanpassen.

Alle prijzen en beschikbaarheden

Signify heeft de laatste tijd duidelijk niet stilgezeten en brengt het grootste deel van de bovenstaande producten al direct op de markt. Alleen voor de Philips Hue Go tafellamp en Perifo railverlichting moet je nog even geduld hebben.

Voor een duidelijk overzicht hieronder alle producten, prijzen en beschikbaarheden voor je op een rij:

Signe gradient tafellamp eiken | direct | €239,99

Signe gradient vloerlamp eiken | direct | €349,99

Xamento inbouwspot 1-pack | direct | €79,99

Xamento inbouwspot 3-pack | direct | €219,99

Tap Dial Switch | direct | €49,99

Philips Hue Perifo | einde zomer 2022 | €49,99 tot €599,99

Philips Hue Go | einde zomer 2022 | €149,99

Bekijk voor meer informatie de website van Philips Hue.