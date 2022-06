Upgrade je woning met Philips Hue: drie lampen voor de prijs van twee

Wie zijn huis deze zomer een facelift wilt geven kan zeker even een kijkje nemen bij Philips Hue. Er is op dit moment een leuke actie te vinden in de webshop van het bedrijf.

Mocht je al enige tijd opzoek zijn naar slimme lampen van Philips Hue, dan is dit misschien wel het moment om toe te slaan.

Drie Philips Hue-lampen voor de prijs van twee

Licht kan de sfeer in huis als geen ander bepalen. Zeker wanneer je ze kunt voorzien van een lekker kleurtje. Wat dat betreft zijn de lampen van Philips Hue een uitkomst. Naast het feit dat jij je huis volledig naar eigen wens kunt verlichten, werken de lampen ook ontzettend fijn met je smartphone. Mag stiekem ook wel, want de producten van het bedrijf zijn aan de prijzige kant.

Dankzij de 2+1 Brighter Days-actie komt daar een klein beetje verandering in. De naam zegt het al: zodra je drie producten aanschaft, hoef je er maar twee te betalen. Dit geldt niet alleen voor lampen en lichtstrips, maar ook voor accessoires en starterkits. Het maakt overigens niet uit welke producten je met elkaar combineert. Stop er drie in je winkelwagen en je hoeft er maar twee te betalen. Hou er overigens wel rekening mee dat je het goedkoopste product gratis krijgt.

Philips Hue laat op zijn website weten dat de actie voor armaturen iets anders in elkaar zit. Daar krijg je op het tweede product 50% korting. De actie is geldig tot 26 juni 2022.

Wat zijn de beste producten?

Zoals je op de actiepagina kunt zien is het aanbod van Philips Hue alles behalve klein. Het kan dus best een lastige taak zijn om de juiste lamp of strip uit te kiezen. Gelukkig heeft collega Sam zijn uiterste best gedaan om de beste producten van het bedrijf voor je op een rij te zetten. Deze zijn in het onderstaande artikel te vinden.

Liever op de hoogte blijven van alles rondom Smart Home? Dan is deze pagina op onze website zonder twijfel de moeite waard!