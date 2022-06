Oude prototypes iPhone leveren tegenwoordig half miljoen dollar op

De iPhone is sinds deze week vijftien jaar te koop. Om dat te vieren laat YouTuber Luke Miani een aantal prototypes zien van de eerste versie die in de winkels lag. Prototypes die vandaag de dag ongelofelijk veel geld waard zijn.

Van alle prototypes die Miani in zijn video laat zien, stelen er twee de show. Het gaat om twee modellen die op moment van schrijven een marktwaarde van een half miljoen dollar hebben. Sorry?!!

Half miljoen dollar voor prototypes iPhone

Het is veel geld, maar de prototypes die Luke Miani in zijn handen heeft zijn ook zeer bijzonder. De eerste iPhone werd vanaf 29 juni 2007 verkocht. Het model dat de YouTuber laat zien is een prototype dat dateert uit 2006. Een jaar eerder dan de officiële lancering, dus.

Niet alle modellen zien er hetzelfde uit, wat de video leuk maakt om te zien. Miani heeft modellen in de hand die veel lijken op het uiteindelijk product, maar gaat ook aan de slag met prototypes die duidelijk nog een aantal gedaanteveranderingen zijn ondergaan. De één heeft schermranden die nog niet af zijn, de ander een scherm van plastic.

Het is een leuke video om te zien, dus we gaan er niet teveel over vertellen. Je kunt hem via de onderstaande embed bekijken:

Veel geld voor iconische Apple-producten

Een half miljoen dollar uitgeven voor een prototype iPhone is gekkenwerk, maar het is zeker niet de eerste keer dat iets dergelijks gebeurt. In het verleden zijn er vaker Apple-producten voor gigantische bedragen verkocht. Denk bijvoorbeeld aan een Apple I-computer met de handtekening van Steve Wozniak. Deze werd onlangs voor ruim drie ton verkocht. Je leest het in het artikel hieronder:

Wil je liever op de hoogte blijven van all ontwikkelingen rondom de hedendaagse producten? Dan is deze pagina op onze website zonder twijfel een aanrader.