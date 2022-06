Ontwikkelaars zetten applicaties nu makkelijker over naar andere accounts

Goed nieuws voor ontwikkelaars die apps bouwen voor de besturingssystemen van Apple en hun goederen via de App Store verkopen. Het wordt namelijk voor developers gemakkelijker om apps van eigenaar te laten wisselen. Zo kun je een app eenvoudig overdragen aan een ontwikkelaar die het stokje overneemt.

Het kan zijn dat je als ontwikkelaar in een situatie terechtkomt dat je je app moet of wil geven aan een andere ontwikkelaar. Voorheen was dat best veel gedoe en moest je door heel wat hoepels springen om dat voor elkaar te krijgen. Maar nu kondigt Apple aan dat dit specifieke proces eenvoudig is gemaakt voor ontwikkelaars.

Apps overhevelen via App Store

Het is voor ontwikkelaars voortaan mogelijk apps aan elkaar te geven (waardoor ze de nieuwe eigenaar worden) via iCloud. De voorwaarde is dat beide developers actief lid zijn van het Apple Developer Program. Dit kan ook handig zijn voor ontwikkelaars die inmiddels werken op een ander account voor de App Store.

Wanneer je de gegevens van de app overhevelt naar een ander developeraccount, dan is het goed om te weten wat je precies overbrengt. Denk dan aan iCloud-gebruikersgegevens, iCloud-containers en KVS-identifiers die gekoppeld zijn aan de app. Zodra het andere account het aanbod accepteert, start de transitie.

Je app hoeft niet te verdwijnen

Het mooie aan dit proces is dat je app niet hoeft te verdwijnen uit de App Store. Dit proces kun je volledig achter de schermen regelen, zonder dat gebruikers daar direct last van hebben. Ook is het zo dat je app dan niet ineens uit allerlei lijstjes verdwijnt binnen de digitale downloadwinkel van het bedrijf uit Cupertino.

Gebruikers blijven bovendien toegang houden tot toekomstige updates, terwijl jij als (mogelijk nieuwe) ontwikkelaar de reviews en beoordelingen niet verliest. Verder is het zo dat de app tevens zijn Bundle ID niet verliest.

Apple