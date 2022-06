Wereldwijde onrust rondom Apple kan ‘brute strijd’ veroorzaken

Experts verwachten een “brute strijd” tussen Apple en wetgevers van over heel de wereld. Dit vanwege de manier waarop het bedrijf met privacy omgaat. De iPhone-maker zou zijn claims over privacy en veiligheid “overdrijven” om er geld aan te kunnen verdienen. Ook zou die daardoor gebruikers in een afgesloten systeem vastzetten.

Vorige week vond het Data, Technology, and Analytics Conference 2022-evenement plaats. Dat werd georganiseerd door de Competition and Market Authority (CMA), de Britse Autoriteit Consument & Markt. Als Apple-vertegenwoordiger was Chief Privacy Officer Jane Horvath aanwezig tijdens de conferentie.

Apple onder vuur

Horvath besprak daar het belang van privacy en hoe dit een “functieoverschrijdend doel” is binnen het bedrijf. De Gezondheid-app, de Apple Watch en App Tracking Transparency, het kwam allemaal voorbij. De privacychef beantwoordde ook vragen over de manier waarop Apple privacy als een soort schild gebruikt voor zichzelf.

Zo maakte professor Dr. Damien Geradin de opmerking dat het bedrijf zaken als privacy en veiligheid gebruikt als een manier “om de status quo te rechtvaardigen”. Ook kan het bedrijf daarmee “weerstand bieden tegen inmenging van wetgevende organen, zelfs wanneer dat nodig is”. Dit is tevens een verwijzing naar een onlangs uitgevoerd onderzoek.

Een overdreven statement

De professor, werkzaam bij Tilburg University, zegt dat het een bedrijf goed recht is de kwaliteit van zijn platform te beschermen. Maar tegelijkertijd moeten wetgevende partijen onderscheid kunnen maken in claims die bedrijven maken. Overdreven claims over privacy en veiligheid moeten gecontroleerd worden.

Geradin verwacht dat de spanningen tussen grote techbedrijven en overheden in de komende jaren flink oplopen, aangezien veel wetgevers regels en richtlijnen presenteren die het dergelijke bedrijven moeilijker maken. De professor verwacht niet dat dit een vriendelijke relatie oplevert tussen wetgevers en bedrijven.

Apple ligt de laatste jaren sowieso al onder vuur. Zo lopen er onderzoeken naar claims en platformen van het bedrijf in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zuid-Korea en de Europese Unie. Binnen die onderzoeken komen de App Store, apps kunnen sideloaden en interoperabiliteit aan bod.

