Geen mini, maar nieuwe reguliere HomePod op de planning bij Apple

Nadat we dit jaar in Nederland eindelijk aan de slag konden met de HomePod mini, lijkt Apple zich alweer klaar te maken voor de volgende slimme speaker.

Mark Gurman, journalist bij Bloomberg, meldt in zijn nieuwsbrief Power On de komst van een vernieuwde HomePod. De slimme speaker beschikt naar verluidt onder andere over een beter touchscreen en de S8-chip.

Apple werkt aan nieuwe HomePod

Geen mini, maar een nieuwe reguliere HomePod lijkt op de planning bij Apple te staan. Mark Gurman spreekt over een nieuwe slimme speaker met codenaam B620. Het gaat om een model met een aangepast beeldscherm aan de bovenkant en de S8-chip onder de motorkap.

Die S8-chip is overigens wel interessant. Het is naar verluidt dezelfde chip die ook in de nieuwe Apple Watch Series 8 te vinden zal zijn. Het verschil met het huidige model is niet heel groot, maar in vergelijking met de HomePod mini is er wel degelijk verschil te vinden. Deze kleine slimme speaker beschikt over de S5-chip.

Hoeveel de HomePod gaat kosten is op dit moment nog niet duidelijk. Wel wordt er gesproken over een grotere variant, waardoor het zeker is dat het niet om een nieuwe mini-gaat. Dit heeft voordelen, want hierdoor kan de slimme speaker een veel betere geluidskwaliteit produceren. Met name de bastonen zullen beter uit de verf komen bij het grotere model.

Nieuwe AirPods Pro

Apple is op audiogebied overigens niet alleen bezig met de nieuwe HomePod. Het Amerikaanse bedrijf werkt volgens geruchten ook aan de AirPods Pro 2. Door gelekte informatie en nieuwe renders weten we inmiddels al redelijk wat we daarvan kunnen verwachten. Benieuwd? Lees dan zeker even het onderstaande artikel dat we erover schreven!

