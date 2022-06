Waarom Netflix een goedkoper abonnement met reclames aanbiedt

Afgelopen weekend hakte Netflix de knoop door. Na jaren gezegd te hebben dat reclames nooit op het platform zouden verschijnen, gaat de streamingdienst het binnenkort toch echt doen.

Wanneer precies weten we niet, maar consumenten zullen in staat zijn om voor een lager bedrag gebruik te maken van Netflix. In ruil voor die lagere prijs krijgen ze echter wel te maken met reclames. Wat is er aan de hand bij Netflix waardoor deze keuze gemaakt moet worden? Ik leg het je uit!

Wat is er aan de hand bij Netflix?

Het gaat niet heel erg lekker bij Netflix. In het eerste kwartaal van 2022 verloor het, voor het eerst in tien jaar tijd, 200.000 abonnees ten opzichte van het kwartaal daarvoor. De streamingdienst blijft met ruim 222 miljoen abonnees nog steeds de grootste, maar heeft wel echt te maken met een probleem.

De vertrekkende abonnees zijn namelijk het resultaat van de groeiende concurrentie in de markt. Waar Netflix het streamen zonder twijfel op de kaart heeft gezet en alleenheerser was, lijkt het nu vooral in oude gewoontes te blijven hangen. Concurrenten HBO Max, Disney+ en Amazon Prime Video komen bijvoorbeeld met een interessanter aanbod en veel lagere prijzen. Waar je bij Netflix voor een 4K-abonnement op dit moment €15,99 per maand kwijt bent, tik je die eerder genoemde diensten samen voor €19,48 per maand op de kop.

Door die concurrenten zijn veel rechten die Netflix had op bekende titels inmiddels verlopen en niet verlengd. De streamingdienst wordt dus steeds afhankelijker van Originals, maar helaas zijn deze niet zo sterk meer als ze vroeger geweest zijn. Lang verhaal kort: Netflix kost veel geld, heeft een minder interessant aanbod en verliest daardoor dus zijn abonnees. Iets dat ook alles behalve een goede invloed heeft op de aandelen van het bedrijf.

Tijd voor actie, dus.

Goedkopere abonnementen met reclames, dus

Tijdens de bekendmaking van de eerste kwartaalcijfers van 2021, en daarmee dus ook de daling in abonnees, maakte CEO Reed Hastings een bijzondere opmerking. Netflix stond op het punt zijn grootste belofte rechtstreeks in de dichtstbijzijnde kliko te gooien. De streamingdienst werkte niet met reclames en zou dat ook nooit gaan doen. Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat dit toch gaat gebeuren.

Co-CEO Ted Sarandos bevestigde afgelopen weekend, tijdens het Cannes Lions Festival, dat Netflix met een goedkoper abonnement komt. De streamingdienst zal voor een lagere prijs te gebruiken zijn, maar dan wel mét reclames. Wie dus lekker een film of serie wil kijken zal te maken krijgen met onderbrekingen.

Het is iets waar de consument zelf voor kan kiezen, maar Netflix zweerde erbij dit nooit te willen doen. Hoeveel zo’n abonnement dan precies gaat kosten en wanneer we het kunnen verwachten is nog niet duidelijk. Maar dat de streamingdienst het over een andere boeg gaat gooien mag duidelijk zijn.