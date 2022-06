Wie kwaliteit wil moet toch echt bij Apple TV+ zijn

Wie kwalitatieve content wil zien, die moet toch echt bij Apple TV+ zijn. Dat is het resultaat na onderzoek van analysebedrijf Self. Het is het tweede jaar op rij dat de streamingdienst een dergelijke titel krijgt.

Het aanbod van Apple TV+ is niet gigantisch, maar wat er te zien is lijkt wederom goed in de smaak te vallen. Al lijken de cijfers, ten opzichte van vorig jaar, wel iets gedaald te zijn.

Apple TV+ is dé dienst voor kwaliteit

Het maakt niet uit welke streamingdienst je er tegenover zet: Apple TV+ heeft kwalitatief gezien de beste content. Om die conclusie te trekken zette Self beoordelingen van alle beschikbare films en series naast elkaar. Hiervoor gebruikte het bedrijf niet de reviews van critici, maar pakte het echt de recensies van de gebruikers.

Apple TV+ nam het tegen de volgende streamingdiensten op:

Disney+

HBO Max

Hulu

Netflix

Paramount+

Peacock

Prime Video

Ondanks het feit dat Apple TV+ voor het tweede jaar op rij de beste content heeft, is er wel verschil met vorig jaar. De gemiddelde score van de films en series is wel aan het dalen. Toch weet Apple met zijn dienst nog steeds voor grote namen als HBO Max (tweede plaats) en Disney+ (derde plaats) te blijven.

Het snelst groeiende aanbod

Naast de titel voor de beste kwaliteit haalde Apple TV+ ook de titel voor het snelst groeiende aanbod binnen. Ten opzichte van vorig jaar is deze met bijna 56% gestegen. Een leuke titel, maar het zegt eigenlijk niet zo heel erg veel. Van alle streamingdiensten heeft Apple TV+ het kleinste aanbod. Er zit sinds vorig jaar iets meer schot in de zaak, maar het haalt het nog niet bij de rest van de markt. Netflix heeft bijvoorbeeld nog altijd het grootste aanbod dat er is.

Maakt het uit? Ik denk het niet. Apple TV+ heeft het kleinste aanbod, maar weet wel echt kwalitatieve titels af te leveren. De één uiteraard iets beter dan de ander, maar wie voor kwaliteit wil gaan weet waar hij of zij zijn moet.