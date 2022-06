Minder geld voor je oude iPhone door iOS 16: hoe zit dat precies?

Wist je dat je oude iPhone, dankzij de komst van iOS 16, minder geld waard is? Sinds de aankondiging van de update, twee weken geleden tijdens WWDC 2022, daalde de prijs voor tweedehands toestellen al snel.

Waarom is die oude iPhone van je minder geld waard en bij welke modellen zie je het verschil? We leggen het je in dit artikel uit!

Oude iPhone minder waard dankzij iOS 16

Vorige week ontdekte SellCell, één van de grootste prijsvergelijkers in de Verenigde Staten, dat de prijs voor tweedehands iPhone-modellen aanzienlijk aan het dalen is. De oorzaak is de introductie van iOS 16: het nieuwe besturingssysteem voor de smartphone van Apple. Tijdens WWDC 2022 werd niet alleen bekend welke functionaliteiten het systeem kreeg, maar ook op welke iPhone-modellen ze verschijnen.

Helaas werd al vrij snel duidelijk dat de populaire iPhone 7 en iPhone 7 Plus dit najaar misgrijpen. De smartphones, die in de herfst van 2016 verschenen, blijven dus op de huidige software zitten. Niet zo’n gigantische ramp, maar voor veel mensen waarschijnlijk wel een reden om de overstap naar een nieuw model te maken. Het verkopen van je oude smartphone zal je echter wel minder geld opleveren.

Zo wees het onderzoek van SellCell uit dat de iPhone 7 bijvoorbeeld 9,8% in waarde verminderd is na de aankondiging van iOS 16. Het Plus-model levert 10% minder op, waar de 6S Plus 11,7% en de reguliere 6S 7,9%.

Denk alvast na over 2023

De grote reden dat de iPhone-modellen minder waard zijn is het ontbreken van iOS 16. Met de kennis dat dit besturingssysteem over een paar maanden niet verschijnt, zijn er minder mensen die een dergelijk toestel zullen aanschaffen. Niet heel erg gek, want de smartphones hebben in de loop der jaren toch echt waarde vast weten te houden. Iets dat mede te danken is aan het goede update-beleid van Apple. Dat het doek nu valt voor de iPhone 7 is voor consumenten die er één hebben natuurlijk zuur. Maar na ruim zes jaar heb je echt niets te klagen. Zeker niet als je naar de rest van de markt kijkt.

Met die kennis in het achterhoofd kun je overigens wel alvast een goede keuze maken voor volgend jaar. De kans is namelijk vrij aanwezig dat iOS 17, het systeem dat in 2023 verschijnt, niet op de iPhone 8-serie te gebruiken zal zijn. Twijfelde jij al om de overstap te maken, dan is het slim om nu nog het meeste uit dat model te halen.