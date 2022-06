macOS Ventura-functionaliteiten naar Safari dankzij Technology Preview

Apple heeft een nieuwe versie van de Safari Technology Preview uitgebracht. In deze nieuwe versie vinden we verschillende functionaliteiten uit macOS Ventura. Deze versie van de browser bevat experimentele functies, die Apple test voor de openbare variant. Het is echter nooit met zekerheid te stellen dat geteste functies naar de normale Safari-browser komen.

Sinds deze week kunnen testers in elk geval Safari Technology Preview 147 downloaden en uitproberen, wanneer ze benieuwd zijn naar macOS Ventura-functies. Deze versie van de browser brengt een hoop opties met zich mee. Denk dan aan Live Text, Apple Passkeys en de verbeterde Web Inspector Extensies.

macOS Ventura-functies testen

Daarnaast zijn er nog een aantal andere functies, maar valt ook op dat bepaalde onderdelen (nog) missen. Denk dan aan het synchroniseren van je tabgroepen, website-instellingen en de Safari Web Extensies. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer Apple die toevoegt aan een latere versie van de experimentele browser.

Dat neemt niet weg dat het downloaden van de update alvast een kijkje in de toekomst geeft. Met Safari Technology Preview 147 is het namelijk mogelijk enkele macOS Ventura-functies te testen, zonder dat je daarvoor heel je systeem hoeft te updaten. Zo zie je alvast wat je straks kunt verwachten van de software.

Safari Technology Preview 147 beschikbaar

Een andere functie, die wat kleiner is, is Web Push. Met Web Push kunnen websites en webapps notificaties versturen naar gebruikers, mits ze zich daarvoor aangemeld hebben. Ook moeten ze natuurlijk de experimentele browser op hun systeem hebben staan. Daarnaast zijn er nog wat technische opties.

Met de Web Inspector Extensions bouw je zelfgemaakte tools of zet je als ontwikkelaar eigen tools voor extensies in voor gebruik in de Web Inspector. Ook is er de Flexbox Inspector. Hiermee begrijp je veel sneller welke lagen er allemaal aanwezig zijn in de Flexbox, door ze visueel weer te geven binnen de browser.

