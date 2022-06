De macOS 13 Ventura-functionaliteiten die je Intel Mac misloopt

Tijdens WWDC 2022 maakten we voor het eerst kennis met macOS 13 Ventura: het nieuwe besturingssysteem voor je Mac. De update verschijnt rond de herfst van 2022 en brengt een hoop prettige verbeteringen met zich mee.

Ondanks het feit dat Ventura voor zowel Intel als M1-Macs wordt uitgerold, krijgen niet alleen computers dezelfde functionaliteiten. Mensen met een Intel-model lopen er namelijk een paar mis.

macOS 13 Ventura: functies ontbreken op je Intel Mac

Er zijn helaas een aantal functionaliteiten die macOS 13 Ventura introduceert, maar waar je Intel Mac geen gebruik van kan maken. Het gaat om de volgende zaken:

Reference Mode

Wie zijn Mac gebruikt voor kleurbewerking, en dan met name op het gebied van foto- en videobewerking, kan Reference Mode gebruiken. Dankzij deze functionaliteit koppel je, net als met Sidecar of Universal Control, je 12.9-inch iPad Pro met je Apple-computer. Zodra deze macOS 13 Ventura-functie is ingeschakeld is het mogelijk om het eindresultaat op dat scherm te bekijken. Heerlijk voor content creators en professionals, maar helaas niet zodra zij gebruikmaken van een Mac met een Intel-chip.

macOS 13 Ventura: Live Captions

Dankzij macOS 13 Ventura maakt het niet meer uit of een bepaalde applicatie ondertiteling ondersteund. Het is mogelijk om, met behulp van Live Captions, elke vorm van audio om te zetten in platte tekst. Je kunt via deze weg zelfs FaceTime-gesprekken vastleggen. Ideaal voor die ene collega die tijdens online vergaderingen altijd de notulen moet maken. Op dit moment werkt de functionaliteit alleen nog maar in het engels, maar de hoop is er natuurlijk dat dit in de toekomst ook met onze taal werkt. Al moet je dan wel voorzien zijn van een M1 of M2 Mac.

Emoji dicteren

Samen met iOS 16 maakt macOS 13 Ventura het mogelijk om Emoji met je stem uit te kiezen. Waar je voorheen alleen tekst via de Dicteer-functie kon dicteren, is het ook mogelijk om één van de talloze tekentjes te beschrijven. In het Nederlands kan dit nog niet, maar Apple kennende wordt daar wel aan gewerkt. Maar helaas: ook hiervoor zal een Mac met een Intel-chip niet volstaan. Je hebt daar toch echt Apple Silicon voor nodig.