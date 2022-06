macOS 13 Ventura: deze nieuwe functies komen naar je Mac(Book)

Apple heeft tijdens WWDC 2022 de nieuwste versie van macOS getoond. Het besturingssysteem luistert naar de naam Ventura en zit bomvol verbeteringen en nieuwe functies. Wat macOS 13 precies te bieden heeft, zetten wij op een rij.

macOS 13 Ventura zit uiteraard vol met kleine verbeteringen en bugfixes die je niet direct gaat merken. Gelukkig zijn er ook een aantal nieuwe functies die wél meteen opvallen wanneer je macOS 13 installeert op je Mac of MacBook.

Stage Manager in macOS 13 Ventura

Zo maken we in Ventura kennis met Stage Manager. Deze functie biedt een nieuwe manier om naar je vensters te kijken. Met Stage Manager worden je apps en vensters aan de zijkant van het scherm geplaatst. Behalve de apps en vensters die op dat moment actief zijn. Deze staan in het midden van het scherm.

Wat dit doet, is het creëren van overzicht. Je hebt zo namelijk een beter beeld van alles wat je open hebt staan. Apple hoopt het hiermee voor gebruikers makkelijker te maken om te wisselen tussen verschillende applicaties. Stage Manager is echter geen verplichting. Deze functie is aan en uit te zetten via het bedieningspaneel.

Spotlight wordt slimmer

macOS 13 Ventura geeft ons niet alleen nieuwe functies, maar gaat ook bestaande tools verbeteren. Bijvoorbeeld Spotlight. Deze zoekfunctie gaat dankzij dit nieuwe besturingssysteem een stuk slimmer worden.

Spotlight gaat bijvoorbeeld een stuk verder kijken dan het nu doet. Zo kan hij dankzij de nieuwe Live Text-api zoeken naar tekst in een foto. Daardoor kun je straks nog gerichter zoeken. Ook krijg je meer informatie over hetgeen dat je zoekt

Spotlight is een handige tool om dingen te zoeken, maar daar blijft het niet bij. Dankzij macOS 13 Ventura kan hij straks nog veel meer. Denk aan het starten van timers, het aanmaken van nieuwe documenten en het inschakelen van een shortcut.

Je iPhone als webcam

Werken op een MacBook gaat dankzij Stage Manger en Spotlight een stuk makkelijk worden. macOS 13 Ventura heeft echter nog wat extra’s in petto voor de mensen die veel thuiswerken. Maak kennis met Continuity Camera.

Dankzij deze nieuwe functie kun je heel eenvoudig en zonder extra kabeltjes je iPhone gebruiken als webcam. Je gebruikt hiervoor de camera op de achterkant van je smartphone. Dit betekent dat de kwaliteit van het beeld zeer hoog is en dat je gebruikt kunt maken van de Center Stage-functie en de portretmodus van je iPhone. Perfect als je veel moet beeldbellen.

Safari in MacOS 13 Ventura

Dankzij macOS 13 Ventura gaan ook de apps van Apple verbeterd worden. Zo krijg je binnen Safari bijvoorbeeld de mogelijkheid om tabbladen te delen met andere gebruikers. Ook kun je dan realtime zien welke tabbladen ze bekijken.

Apple richt zich echter niet alleen op gebruiksgemak, maar ook op veiligheid. Belangrijkste op dit punt is dat Safari Passkeys gaat ondersteunen. Door gebruik te maken van je Apple ID wachtwoord of Touch ID krijg je automatisch gegenereerde wachtwoorden die op je apparaat blijven. Handig en veilig.

Berichten en e-mails

Binnen de Berichten-app zien we ook iets nieuws, namelijk de optie om berichten na verzenden aan te passen of terug te halen. Verder zien we verbeteringen op het gebied van samenwerking. Zo komt er een gedeelde fotobibliotheek via iCloud en kun je voortaan samenwerken binnen een gedeeld bestand.

Tot slot krijgt ook de Mail-app een aantal nieuwe opties in macOS 13 Ventura. Zo kun je straks eindelijk e-mails inplannen en verzonden mails terugtrekken. Daarnaast kun je herinneringen instellen en kan de app detecteren of je de beloofde bijlage wel hebt toegevoegd.

Gamen op je Mac

Apple gaat met macOS 13 Ventura dat wat al goed was nog beter maken. Maar wil ook een zwakte van hun apparaten gaan aanpakken. We hebben het dan natuurlijk over gaming.

Dit gaan ze doen door de introductie van MetalFX Upscaling. Hiermee kunnen ontwikkelaars een game renderen op een lagere resolutie, om deze vervolgens op te schalen naar een hogere resolutie. Dit zou moeten leiden tot een betere framerate.

Deze nieuwe versie van de Metal-api is daarnaast voorzien van een Fast Resource Loading-api. Deze wordt gebruikt om assets sneller te laden. Om te laten zien hoe goed dit werkt, komen GRID Legends, Resident Evil Village en No Man’s Sky binnenkort naar Mac-computers met een Apple Silicon chip.

Aan de slag met MacOS 13 Ventura

Dit alles bij elkaar moet ervoor gaan zorgen dat je dankzij MacOS 13 Ventura nog meer uit je Mac gaat halen. Of dat echt het geval is, moet later blijken. Het nieuwe besturingssysteem wordt ergens dit najaar uitgerold. Je kun echter al wel aan de slag met de bèta.

