Weekend Poll: wat is voor jou het ideale formaat MacBook?

Sinds WWDC 2022 is de geruchtenmolen weer flink gaan draaien. Verschillende bronnen spreken over een 15-inch MacBook en beginnen stiekem te hinten naar de comeback van het 12-inch model. Maar wat is ideaal voor jou?

Die vraag willen we je deze week graag stellen in onze Weekend Poll.

Het ideale MacBook-formaat voor jou

Hoe reëel de geruchten rondom de MacBook zijn, dat maakt voor dit artikel even niet uit. We zijn vanuit One More Thing namelijk zeer benieuwd naar jullie voorkeuren. Mochten alle gehoorde verhalen uitkomen kun je straks een MacBook van 12-inch tot en met 16-inch kiezen. Wat past het beste bij jou?

Vul de bovenstaande poll in en laat ons ook zeker in de reacties weten waarom een bepaald formaat voor jou het beste werkt.

Dit vonden jullie het beste van WWDC 2022

In de Weekend Poll van vorige week vroegen we jullie naar het absolute hoogtepunt van WWDC 2022. Vorige week trapte Apple het Worldwide Developers Conference 2022 af met een grote keynote. Daarin werden verschillende nieuwe dingen aangekondigd. Naast de introductie van besturingssystemen als iOS 16 en macOS 13 Ventura, kondigde het bedrijf ook de nieuwe M2 MacBook Air aan. En die viel in de smaak.

Van alle stemmen die zijn ingediend heeft 36.43% van jullie aangegeven de M2 MacBook Air als hoogtepunt te zien. Op de tweede plaats stond iOS 16 met 24.74% van de stemmen en macOS 13 Ventura vulde met 13.75% de derde plek in. Helemaal onderaan was de aankondiging van watchOS 9 te vinden. Dit systeem kreeg slechts 3.43% van de stemmen.

Naast de mogelijke opties diende ook een aantal leiden nog hun eigen hoogtepunt in. Gebruiker Whaha laat bijvoorbeeld weten: ‘Mijn favoriet is Metal 3. Het is helaas wel tekenend dat deze de poll niet heeft gehaald’. Voor Matador was voornamelijk ‘dat dingetje van Belkin om je iPhone op je MacBook te zetten’ een hoogtepunt.

Volgende week, als we wederom een Weekend Poll voor je hebben, geven we de uitslag van de poll van vandaag.