De MacBook Air krijgt een make-over: ziet de laptop er zo uit?

Als we de geruchten mogen geloven dan geeft Apple de aankomende MacBook Air een gloednieuw design mee; maar hoe ziet dat er dan uit? Officieel weten we dat natuurlijk nog niet, maar een concepttekenaar is aan de haal gegaan met die opdracht. Hij geeft ons zijn visie op de toekomst, natuurlijk gebaseerd op het huidige design.

De concepttekenaar in kwestie, Darvik Patel, deelt zijn werk op zijn eigen Twitter-account. Hij baseert het werk op het design van de oude MacBook Air-modellen, maar ook op de geruchten die de ronde doen. Dat levert in elk geval een kleurrijk geheel op, met modellen in de kleuren paars, oranje, blauw, rood, geel, groen en grijs.

MacBook Air: nieuwe stijl

Hoewel de MacBook Air altijd z’n eigen ontwerp heeft (dunne voorkant, dikke achterkant), ziet Patel het voor het nieuwe model anders voor zich. De nieuwe Air wordt meer een slanke versie van de MacBook Pro, als het aan hem ligt. Dat betekent: ronde hoeken, dunne schermranden en dunner en lichter dan voorgaande versies.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar het toetsenbord. Patel ziet voor zich dat de nieuwe Air een volledig toetsenbord krijgt, dat volledig in gebroken wit zichtbaar is. Verder laat de concepttekenaar een notch zien in het midden van het scherm, waar Apple dan de camera in moet huisvesten, natuurlijk.

Verschil in de notch

Daar waar de zwarte notch op de MacBook Pro nog een functie heeft (hij verdwijnt bij een zwarte achtergrond), zien we dat Patel een opvallende keuze maakt. De MacBook Air krijgt mogelijk een witte of gekleurde notch, waardoor je hem niet zo gemakkelijk wegwerkt. Of dat een volgende controverse oplevert, moeten we nog afwachten.

Over de nieuwe Air is al een hoop gelekt. De geruchten spreken over een lcd-scherm van 13,6 inch. Ook moet de laptop een M1-processor krijgen, aangezien de M2-chipset nog even op zich laat wachten. Het wachten is nu op de officiële onthulling van het product; onduidelijk is wanneer die plaatsvindt.

Twitter