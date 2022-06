Krijgen we nou? M2 MacBook Pro laat standaard Mac Pro achter zich

Technologische ontwikkelingen staan niet stil. Dat blijkt maar weer uit het feit dat de M2 MacBook Pro sneller is dan een Mac Pro. In deze vergelijking kijken we naar het basismodel van de Mac Pro, maar dan nog. Het verschil in prijskaart is enorm, wat deze ontwikkeling zo bijzonder maakt.

Eerder deze week verscheen de M2 MacBook Pro in de Geekbech. Dat is een benchmark waar CPU’s en GPU’s van computers en laptops getest en vergeleken worden. Daar kwam uit dat de Pro een multicore-score van 8.928 heeft. Ter vergelijking: het basismodel van de Mac Pro scoorde 8.027 punten binnen dezelfde test.

MacBook Pro versus Mac Pro

Het verschil is ook weer niet zó groot dat je je zorgen hoeft te maken, maar dat maakt de ontwikkeling niet minder opvallend. De goedkoopste versie van de MacBook Pro kost je namelijk ongeveer 1.600 euro, terwijl de Mac Pro niet voor minder dan 6.500 euro over de toonbank gaat. Dan weegt dat relatief kleine verschil zwaarder.

Het verschil in prestaties komt in dit geval neer op elf procent. Natuurlijk is het zo dat beter uitgeruste versies van de Mac Pro beter presteren dan een MacBook Pro; ongeacht de versie. Maar daar betaal je ook meer voor, natuurlijk. Bovendien heeft een Mac Pro gewoonweg veel meer opties voor gebruikers.

Mac Pro is zo slecht nog niet

De Mac Pro biedt verschillende opties aan met betrekking tot de grafische kaart, heeft meer opties voor de grootte van de SSD en biedt meer werkgeheugen aan. Uiteraard zijn beide producten voor verschillende doelgroepen bedoeld. Daardoor vergelijken we hier een beetje appels met peren, maar dan nog is het opvallend.

Hoe dan ook, de nieuwe M2 MacBook Pro is vanaf vandaag te koop en kost je dus minimaal 1.600 euro. In juli verschijnt er nog een nieuwe MacBook Air, die Apple eveneens voorziet van de M2-processor. Je betaalt dan waarschijnlijk nog minder voor zo’n krachtig apparaat.

