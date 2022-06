Nieuwe 13-inch M2 MacBook Pro vanaf deze week te koop bij Apple

Vanaf aanstaande vrijdag, 17 juni 2022, kunnen geïnteresseerde consumenten de nieuwe 13-inch M2 MacBook Pro bestellen bij Apple. Dat maakt het bedrijf zojuist bekend door middel van een persbericht.

Het gaat hierbij om de datum waarop je de nieuwe laptop kunt bestellen. De levering ervan zal pas een week later beginnen.

13-inch M2 MacBook Pro deze week te koop

Vorige week, tijdens WWDC 2022, werd niet alleen de nieuwe M2 MacBook Air geïntroduceerd. Apple kondigde onder andere ook een vernieuwde M2 MacBook Pro aan. Althans, vernieuwd. Het gaat om het 13-inch model met de Touch Bar die als wijziging alleen de M2-chip onder de motorkap met zich meedraagt. Gezien het verschil tussen de M1 MacBook Air en het M2-model, verwachten we een aardige boost in prestaties en een betere accuduur.

Wanneer de nieuwe laptop precies te bestellen zou zijn werd eerder nog niet duidelijk. Daar brengt Apple, door middel van het persbericht, verandering in. Vanaf aanstaande vrijdag kunnen consumenten de nieuwe laptop alvast bestellen. Geleverd krijg je hem dan nog niet, want daar begint het bedrijf pas volgende week vrijdag mee. Dan spreken we over vrijdag 24 juni.

Wie aan de slag wil gaan met de nieuwe M2 MacBook Pro moet daar minimaal €1619 voor neerleggen.