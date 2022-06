M2 MacBook Pro: 5 redenen om hem (niet) te kopen

Naast de nieuwe M2 MacBook Air heeft Apple tijdens WWDC 2022 ook zijn huidige 13-inch MacBook Pro voorzien van de nieuwe chip. Hoe goed is de nieuwe laptop?

De nieuwe M2 MacBook Pro is wederom een uitstekend product, maar zaait voornamelijk verwarring. Naast de M2 MacBook Air en M1 Pro MacBook Pro voelt zijn positie voornamelijk ongemakkelijk aan. Waarom? Ik leg het je uit!

M2 MacBook Pro: 5 redenen om (niet) te kopen

Om je een goed beeld te geven van de nieuwe 13-inch M2 MacBook Pro zet ik, na ruim een week gebruik, vijf redenen op een rij. Ik vertel je niet alleen waarom je de laptop wel in huis zou moeten halen, maar ook zeker waarom niet. Dit zijn ze:

#1 NIET: het oude ontwerp

Waar de M2 MacBook Air, de 14-inch MacBook Pro en de 16-inch MacBook Pro een nieuw ontwerp hebben gekregen, moet de 13-inch M2 MacBook Pro het met het ontwerp van 2016 doen. Er zijn genoeg consumenten die er fan van zijn, maar het brengt in vergelijking met de rest van het aanbod, naast uitstraling, ook wel wat nadelen met zich mee.

Het begint bij het feit dat consumenten een minder goed beeldscherm krijgen. De M1 Pro MacBook Pro is voorzien van een 14-inch Liquid Retina XDR-beeldscherm met ProMotion, een resolutie van 3024 x 1964 pixels en een pixeldichtheid van 254 ppi. Het nieuwe 13-inch model beschikt over een Retina-beeldscherm met een resolutie van 2560 x 1600 en een pixeldichtheid van 227 ppi. Professionals die opzoek zijn naar een zo goed mogelijk beeldscherm doen met dit model dus een concessie die ze praktisch gezien niet hoeven doen.

Dat geldt ook zeker voor het aantal aansluitingen op de M2 MacBook Pro. Dit model beschikt over twee Thunderbolt 3/USB-C-aansluitingen en een mini-jack-aansluiting. Het M1 Pro model werkt met drie Thunderbolt 4/USB-C-aansluitingen, mini-jack-aansluiting, HDMI-poort, MagSafe 3-poort en SDXC-poort.

Je hebt dus niet alleen te maken met een mindere uitstraling, maar ook zeker met minder gebruiksgemak. Je zou kunnen stellen dat de Touch Bar op dit gebied het enige voordeel is. Mits je daar als consument fan van bent, natuurlijk.

#2 WEL: meer vermogen

Het verhaal wordt overigens interessanter als je kijkt naar de ruwe prestaties van de 13-inch MacBook Pro. Waar er op CPU-gebied een kleine verbetering van 10% te zien is, zal dit model voornamelijk met de GPU het verschil maken.

De nieuwe M2-chip zorgt, in vergelijking met de standaard M1-chip, voor een verbeteringen van ongeveer 35%. Dit is snel terug te zien in programma’s als Final Cut Pro en Premiere Pro, maar ook zeker bij het spelen van games. Professionals die tot op heden het M1-model op het oog hadden kunnen hier dus wel echt hun slag slaan.

#3 NIET: tragere SSD instapmodel

Waar het bij de M2 MacBook Pro over het algemeen dus wel goed zit aan de binnenkant, lijkt het instapmodel tegen problemen aan te lopen. Na verschillende tests wordt duidelijk dat dit model lagere lees- en schrijfsnelheden heeft ten opzichte van dezelfde modellen van de vorige generatie. Het verliest het simpelweg van de M1 MacBook Pro.

Dat is wel een probleem voor de consument die de goedkoopste variant van de M2 MacBook Pro op de kop wil tikken. In het bovenstaande artikel gaan we daar iets dieper op in.

#4 WEL: grotere batterij

Qua accuduur lijkt de M2 MacBook Pro geen grote stappen te zetten in vergelijking met zijn voorganger. Je kunt met een volle lading bijvoorbeeld nog steeds 20 uur films kijken en 17 uur draadloos internetten. Het enige verschil op dit gebied is dat je de laptop nu ook op kunt laden met een adapter met 67W vermogen. Bij het vorige model was 61W de max.

Kijk je naar de overige modellen uit het aanbod, dan wordt het verhaal echter wel een stuk interessanter. De M2 MacBook Air biedt op zijn beurt 15 uur aan draadloos internetten en maakt het op een volle lading mogelijk om 18 uur naar films te kijken. De M1 Pro MacBook Pro biedt op dat gebied 17 uur, waar het 11 uur lang draadloos kan internetten.

#5 NIET: de prijs

Het laatste punt richt zich volledig op de prijs. Daar is namelijk niet zo heel veel mis mee. De M2 MacBook Pro is, met een adviesprijs van €1504, de goedkoopste Pro die je op dit moment kunt kopen. Maar goed, wat zegt dat?

Voor €100 minder haal je namelijk de, bijna, even krachtige M2 MacBook Air in huis. Een laptop die wel voorzien is van een gloednieuw ontwerp en waarvan het grootste prestatieverschil de ventilator is.

Wil je echt voor meer rekenkracht gaan, kom je dus al snel bij de M1 Pro MacBook Pro uit. Deze laptop is met minimaal 512GB aan te schaffen wat hem, in vergelijking met dezelfde opslagcapaciteit, nog geen €300 duurder maakt. Een bedrag waar je meer aansluitingen, een beter beeldscherm, vier extra GPU-cores en twee keer zoveel centraal geheugen voor terugkrijgt.

13-inch M2 MacBook Pro: kopen of laten liggen?

Ja, de M2 MacBook Pro is wederom een magistraal apparaat. De grote vraag is echter voor wie de laptop interessant is. Het grootste gedeelte van de doelgroep zal uitstekend uit de voeten kunnen met de M2 MacBook Air, waar de echte professional zich beter aan de M1 Pro of M1 Max MacBook Pro kan wagen.

Met de M2 MacBook Pro zal je niet zo snel verkeerd zitten, maar in het aanbod van Apple zijn er op dit moment echt betere opties te halen. Tenzij je helemaal verliefd bent op het ontwerp van dit 13-inch model en de daarbij behorende Touch Bar. Anders zie ik op dit moment echt geen reden waarom je dit model in huis zou halen.

M2 MacBook Air Apple 6 Score Pluspunten Touch Bar

Accuduur

Meer vermogen dankzij M2

Goedkoopste Pro beschikbaar Minpunten Prijsverhouding met andere modellen

Verouderd ontwerp

Tragere SSD instapmodel

