M2 MacBook Air: de eerste foto’s uit Apple Park

Het WorldWide Developers Conference 2022 is officieel van start. Vanavond heeft Apple, door middel van een grote keynote, een hoop dingen aangekondigd. Daar hoort ook de nieuwe M2 MacBook Air bij.

Die MacBook Air hebben we vervolgens in The Steve Jobs Theatre alvast kort kunnen proberen. Hierbij de eerste foto’s.

M2 MacBook Air: de eerste foto’s

Het mag duidelijk zijn: de nieuwe M2 MacBook Air ziet er ongelofelijk goed uit. Zeker in de kleurenoptie Middennacht is dit model een pareltje. Zo is ook te zien op de onderstaande foto.

Mensen die de M1 MacBook Pro van vorig jaar hebben gezien weten wat dit model ze te bieden heeft. Persoonlijk ben ik groot fan van het ontwerp. Hieronder de verzameling aan foto’s die ik heb kunnen schieten:

WWDC 2022: M2 is officieel een feit

Apple heeft tijdens WWDC 2022 officieel de volgende generatie Apple Silicon aangekondigd. Het Amerikaanse bedrijf brengt de snellere, en vooral efficiëntere, chip naar de nieuwe MacBook Air en 13-inch Pro. Die MacBook Air heeft veel overeenkomsten met dat laatste model. Het beschikt over een 13,9-inch Liquid Retina beeldscherm met een helderheid van 500 nits en maar liefst 1 milljard kleuren.

Het is de eerste keer sinds lange tijd dat de MacBook Air over een MagSafe-aansluiting beschikt. De laptop is overigens ook sneller op te laden. Met een adapter van 67W is het mogelijk om de batterij, die op een volle lading 18 uur aan video playback biedt, binnen 30 minuten weer voor de helft op te laden.

Wil je nu meer weten over de M2 MacBook Air? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel. Op de hoogte blijven over alles rondom WWDC 2022? Dan is deze pagina zonder enige twijfel iets voor jou!